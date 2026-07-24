Два украинца на поле. Жирона выиграла первый летний матч
Крапивцов и Пищур вышли в основе
Жирона в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против испанской команды Олот.
Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Жироны, которая выиграла первый матч на летнем сборе.
Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, которые скоро могут покинуть команду, на поле не было, а вот вратарь Владислав Крапивцов и форвард Александр Пищур вышли в стартовом составе.
Украинцы результативными действиями не отметились.
Новый сезон Жирона начнет во втором по счету дивизионе – Сегунде.
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