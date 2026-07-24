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Испания
24 июля 2026, 13:31 | Обновлено 24 июля 2026, 13:38
692
0

Два украинца на поле. Жирона выиграла первый летний матч

Крапивцов и Пищур вышли в основе

24 июля 2026, 13:31 | Обновлено 24 июля 2026, 13:38
692
0
Два украинца на поле. Жирона выиграла первый летний матч
ФК Жирона
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Жирона в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против испанской команды Олот.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Жироны, которая выиграла первый матч на летнем сборе.

Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, которые скоро могут покинуть команду, на поле не было, а вот вратарь Владислав Крапивцов и форвард Александр Пищур вышли в стартовом составе.

Украинцы результативными действиями не отметились.

Новый сезон Жирона начнет во втором по счету дивизионе – Сегунде.

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