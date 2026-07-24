Два украинца на поле. Жирона выиграла первый летний матч

Жирона в рамках подготовки к новому сезону провела контрольный матч против испанской команды Олот.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу Жироны, которая выиграла первый матч на летнем сборе.

Виктора Цыганкова и Владислава Ваната, которые скоро могут покинуть команду, на поле не было, а вот вратарь Владислав Крапивцов и форвард Александр Пищур вышли в стартовом составе.

Украинцы результативными действиями не отметились.

Новый сезон Жирона начнет во втором по счету дивизионе – Сегунде.