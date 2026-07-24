ФОТО. «Жизнь – это шутка». Неймар ответил на критику из-за покера

Нападающий «Сантоса» Неймар оказался в центре скандала после участия в покерном турнире в Сан-Паулу.

Бразилец не полетел с командой в Венесуэлу на матч Кубка Судамерикана против «Универсидад Сентраль», который «Сантос» выиграл со счетом 4:1. В тот же день футболиста заметили за покерным столом, что вызвало недовольство болельщиков.

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Неймар опубликовал фотографию с турнира и загадочно написал: «Жизнь – это шутка».

Позже 34-летний игрок объяснил, что утром провел тренировку, а на матч не отправился из-за недавнего возвращения к занятиям. Следующий день, по словам Неймара, был для него выходным.