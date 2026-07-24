Фредди ВУДМАН: «Я чувствую гордость»

Английский вратарь Фредди Вудман прокомментировал продление контракта с «Ливерпулем»:

«Честно говоря, я просто в восторге. Прошлый сезон был для меня лично просто невероятным, а когда я вернулся на предсезонные сборы и получил от клуба предложение остаться здесь надолго, я был в восторге. Я просто очень счастлив, что смог продлить контракт и остаться частью этого замечательного клуба.

Я испытываю гордость и действительно множество эмоций. В прошлом сезоне я присоединился к команде и выполнял свою роль, а когда получил возможность сыграть, особенно в матче против «Кристал Пэлас», то почувствовал настоящее единство с болельщиками и глубокое понимание их настроений. Теперь у меня есть шанс остаться здесь надолго и снова стать частью всего этого — это невероятно, и мы с семьёй очень рады.

Моя цель, на самом деле, точно такая же, как и в прошлом году: делать всё, что в моих силах, в той роли, которую я выполняю каждый день, ведь меня могут выпустить на поле в любой момент. В прошлом сезоне — я знаю, это звучит странно, но я был готов к тому моменту, когда это произошло в «Эвертоне». Я работал весь сезон именно потому, что знал: возможно, мне придётся сыграть лишь небольшую роль, так что это будет моей целью и в этом сезоне. Просто тренироваться, тренироваться и ещё раз тренироваться, пока не наступит тот момент. Когда он наступит, я знаю, что буду хорошо подготовлен».