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  4. ВИДЕО. Провал в обороне. Динамо снова пропустило от ПАОКа
Лига Европы
23 июля 2026, 20:47 |
253
1

ВИДЕО. Провал в обороне. Динамо снова пропустило от ПАОКа

Гол забил Христос Заферис

23 июля 2026, 20:47 |
253
1 Comments
ВИДЕО. Провал в обороне. Динамо снова пропустило от ПАОКа
ФК ПАОК
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Киевское «Динамо» оказалось в роли догоняющего в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа.

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На 38-й минуте греческий клуб вышел вперёд. Автором второго гола стал Христос Заферис, который точным ударом сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

Напомним, встреча началась с быстрого гола Владимира Бражка уже на третьей минуте, однако ПАОК сумел сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.

ВИДЕО. Провал в обороне. «Динамо» снова пропустило от ПАОКа

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Де ви там динамо боти, що жопу рвуть за те, щоб у склалі було по 11 українців?? Ось ваш рівень. Ось ваші українці. Ганьба тотальна, але ви до цього звикли.
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