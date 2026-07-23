Лига Европы23 июля 2026, 20:47 |
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ВИДЕО. Провал в обороне. Динамо снова пропустило от ПАОКа
Гол забил Христос Заферис
23 июля 2026, 20:47 |
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Киевское «Динамо» оказалось в роли догоняющего в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа.
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На 38-й минуте греческий клуб вышел вперёд. Автором второго гола стал Христос Заферис, который точным ударом сделал счёт 2:1 в пользу гостей.
Напомним, встреча началась с быстрого гола Владимира Бражка уже на третьей минуте, однако ПАОК сумел сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.
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Комментарии 1
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Де ви там динамо боти, що жопу рвуть за те, щоб у склалі було по 11 українців?? Ось ваш рівень. Ось ваші українці. Ганьба тотальна, але ви до цього звикли.
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