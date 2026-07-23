Киевское «Динамо» оказалось в роли догоняющего в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа.

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На 38-й минуте греческий клуб вышел вперёд. Автором второго гола стал Христос Заферис, который точным ударом сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

Напомним, встреча началась с быстрого гола Владимира Бражка уже на третьей минуте, однако ПАОК сумел сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.

ВИДЕО. Провал в обороне. «Динамо» снова пропустило от ПАОКа