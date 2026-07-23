Трубин сыграет 150-й матч за Бенфику

24-летний украинский вратарь Анатолий Трубин сыграет свой 150-й матч за «Бенфику» во всех турнирах.

Произойдет это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Санкт-Галлена», в котором украинец выйдет на поле с первых минут.

Также в этом матче в стартовом составе оказался и Георгий Судаков, для которого эта игра станет 37-й за «Бенфику».

Вспомним всех украинских футболистов по количеству сыгранных матчей за лиссабонский клуб.

Матчи украинцев за «Бенфику»: