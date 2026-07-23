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Лига Европы
23 июля 2026, 20:37 | Обновлено 23 июля 2026, 20:40
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0

Трубин сыграет 150-й матч за Бенфику

Вспомним всех украинских футболистов по количеству сыгранных матчей за «орлов»

23 июля 2026, 20:37 | Обновлено 23 июля 2026, 20:40
80
0
Трубин сыграет 150-й матч за Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолій Трубин
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24-летний украинский вратарь Анатолий Трубин сыграет свой 150-й матч за «Бенфику» во всех турнирах.

Произойдет это в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Санкт-Галлена», в котором украинец выйдет на поле с первых минут.

Также в этом матче в стартовом составе оказался и Георгий Судаков, для которого эта игра станет 37-й за «Бенфику».

Вспомним всех украинских футболистов по количеству сыгранных матчей за лиссабонский клуб.

Матчи украинцев за «Бенфику»:

  • 150 – Анатолий Трубин (92 – Примейра, 32 – Лига чемпионов, 7 – Кубок лиги, 7 – Кубок Португалии, 7 – Лига Европы, 4 – клубный чемпионат мира, 1 – Суперкубок Португалии)
  • 81 – Сергей Кандауров (67 – Примейра, 6 – Кубок Португалии, 5 – Кубок УЕФА, 3 – Лига чемпионов)
  • 47 – Роман Яремчук (25 – Примейра, 16 – Лига чемпионов, 4 – Кубок лиги, 2 – Кубок Португалии)
  • 37 – Георгий Судаков (22 – Примейра, 9 – Лига чемпионов, 3 – Кубок Португалии, 2 – Кубок лиги, 1 – Лига Европы)
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Бенфика Лига Европы Санкт-Галлен Анатолий Трубин Георгий Судаков статистика Роман Яремчук Сергей Кандауров
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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