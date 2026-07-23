ВИДЕО. Провал Биловара. Динамо пропустило гол от ПАОКа

Киевское «Динамо» не смогло долго удержать преимущество в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа.

После быстрого гола Владимира Бражка на 3-й минуте греческий клуб уже на 13-й восстановил равновесие. Автором забитого мяча стал Яннис Константелиас, который сделал счет 1:1.

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Поединок проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит номинально домашний матч.

Ответный матч между командами состоится 30 июля в Греции. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

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