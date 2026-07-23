ВИДЕО. Провал Биловара. Динамо пропустило гол от ПАОКа
Счёт в матче стал 1:1
Киевское «Динамо» не смогло долго удержать преимущество в первом матче второго раунда квалификации Лиги Европы против ПАОКа.
После быстрого гола Владимира Бражка на 3-й минуте греческий клуб уже на 13-й восстановил равновесие. Автором забитого мяча стал Яннис Константелиас, который сделал счет 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Поединок проходит в польском Люблине, где «Динамо» проводит номинально домашний матч.
Ответный матч между командами состоится 30 июля в Греции. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинца предложили «Ливерпулю» и «Челси»
После 12-ти соревновательных дней на вершине таблицы – четыревластие