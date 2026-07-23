Бражко – автор первого гола Динамо в евросезоне 2026/27

Владимир Бражко забил первый гол киевского «Динамо» в евросезоне 2026/27.

Это произошло в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.

По этому поводу напомним авторов всех первых голов «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учета автоголов).

Авторы первого гола «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учёта автоголов):