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  4. Бражко – автор первого гола Динамо в евросезоне 2026/27
Лига Европы
23 июля 2026, 20:37 |
97
0

Бражко – автор первого гола Динамо в евросезоне 2026/27

Вспомним, кто забивал первый гол киевлян в каждом сезоне еврокубков

23 июля 2026, 20:37 |
97
0
Бражко – автор первого гола Динамо в евросезоне 2026/27
ФК Динамо Киев. Владимир Бражко
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Владимир Бражко забил первый гол киевского «Динамо» в евросезоне 2026/27.

Это произошло в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.

По этому поводу напомним авторов всех первых голов «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учета автоголов).

Авторы первого гола «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учёта автоголов):

  • 2026/27 – Владимир Бражко, против ПАОКа
  • 2025/26 – Владислав Ванат, против «Хамрун Спартанс»
  • 2024/25 – Николай Шапаренко, против «Партизана»
  • 2023/24 – Назар Волошин, против «Ариса»
  • 2022/23 – Виталий Буяльский, против «Фенербахче»
  • 2021/22 – Денис Гармаш, против «Баварии»
  • 2020/21 – Жерсон Родригес, против АЗ
  • 2019/20 – Виталий Буяльский, против Брюгге
  • 2018/19 – Беньямин Вербич, против «Славии»
  • 2017/18 – Андрей Ярмоленко, против «Янг Бойз»
  • 2016/17 – Денис Гармаш, против «Наполи»
  • 2015/16 – Олег Гусев, против «Порту»
  • 2014/15 – Андрей Ярмоленко, против «Риу Аве»
  • 2013/14 – Андрей Ярмоленко, против «Актобе»
  • 2012/13 – Браун Идее, против «Фейенорда»
  • 2011/12 – Олег Гусев, против «Рубина»
  • 2010/11 – Андрей Ярмоленко, против «Гента»
  • 2009/10 – Айла Юссуф, против «Рубина»
  • 2008/09 – Тарас Михалик, против «Дроэда Юнайтед»
  • 2007/08 – Максим Шацких, против «Сараево»
  • 2006/07 – Диогу Ринкон, против «Металлургса»
  • 2005/06 – Олег Гусев, против «Туна»
  • 2004/05 – Марис Верпаковскис, против «Трабзонспора»
  • 2003/04 – Сергей Федоров, против «Динамо» (Загреб)
  • 2002/03 – Флорин Чернат, против «Пюника»
  • 2001/02 – Валентин Белькевич, против «Стяуа»
  • 2000/01 – Валентин Белькевич, против «Црвени Звезды»
  • 1999/00 – Максим Шацких, против «Жальгириса»
  • 1998/99 – Сергей Ребров, против «Барри Таун»
  • 1997/98 – Сергей Ребров, против Барри Таун
  • 1996/97 – Юрий Калитвинцев, против «Рапида»
  • 1995/96 – Евгений Похлебаев, против Ольборга
  • 1994/95 – Сергей Скаченко, против Силькеборга
  • 1993/94 – Павел Шкапенко, против «Барселоны»
  • 1992/93 – Павел Яковенко, против «Рапида»
  • 1991/92 – Сергей Ковалец, против ГИКа
  • 1990/91 – Олег Саленко, против КуПСа
  • 1989/90 – Олег Протасов, против МТК-ВМ
  • 1987/88 – Алексей Михайличенко, против «Рейнджерс»
  • 1986/87 – Алексей Михайличенко, против «Берое»
  • 1985/86 – Анатолий Демьяненко, против «Утрехта»
  • 1983/84 – голов забито не было
  • 1982/83 – Леонид Буряк, против «Грассхоппера»
  • 1981/82 – Олег Блохин, против «Трабзонспора»
  • 1980/81 – Леонид Буряк, против «Левски-Спартака»
  • 1979/80 – Владимир Безсонов, против ЦСКА «Септемврийско Знаме»
  • 1978/79 – Сергей Балтача, против «Гаки»
  • 1977/78 – Владимир Веремиев, против «Айнтрахта» Брауншвейг
  • 1976/77 – Владимир Онищенко, против «Партизана»
  • 1975/76 – Олег Блохин, против «Баварии»
  • 1974/75 – Олег Блохин, против ЦСКА «Септемврийско Знаме»
  • 1973/74 – Виктор Кондратов, против «Фредрикстада»
  • 1972/73 – Анатолий Пузач, против «Сваровски-Ваккер»
  • 1969/70 – Виктор Серебряников, против «Аустрии»
  • 1967/68 – Анатолий Пузач, против «Селтика»
  • 1966/67 – Йожеф Сабо, против «Селтика»
  • 1965/66 – Андрей Биба, против «Колрейна»
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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