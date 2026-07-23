Лига Европы23 июля 2026, 20:37 |
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Бражко – автор первого гола Динамо в евросезоне 2026/27
Вспомним, кто забивал первый гол киевлян в каждом сезоне еврокубков
23 июля 2026, 20:37 |
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Владимир Бражко забил первый гол киевского «Динамо» в евросезоне 2026/27.
Это произошло в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против греческого ПАОКа.
По этому поводу напомним авторов всех первых голов «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учета автоголов).
Авторы первого гола «Динамо» в каждом сезоне еврокубков (без учёта автоголов):
- 2026/27 – Владимир Бражко, против ПАОКа
- 2025/26 – Владислав Ванат, против «Хамрун Спартанс»
- 2024/25 – Николай Шапаренко, против «Партизана»
- 2023/24 – Назар Волошин, против «Ариса»
- 2022/23 – Виталий Буяльский, против «Фенербахче»
- 2021/22 – Денис Гармаш, против «Баварии»
- 2020/21 – Жерсон Родригес, против АЗ
- 2019/20 – Виталий Буяльский, против Брюгге
- 2018/19 – Беньямин Вербич, против «Славии»
- 2017/18 – Андрей Ярмоленко, против «Янг Бойз»
- 2016/17 – Денис Гармаш, против «Наполи»
- 2015/16 – Олег Гусев, против «Порту»
- 2014/15 – Андрей Ярмоленко, против «Риу Аве»
- 2013/14 – Андрей Ярмоленко, против «Актобе»
- 2012/13 – Браун Идее, против «Фейенорда»
- 2011/12 – Олег Гусев, против «Рубина»
- 2010/11 – Андрей Ярмоленко, против «Гента»
- 2009/10 – Айла Юссуф, против «Рубина»
- 2008/09 – Тарас Михалик, против «Дроэда Юнайтед»
- 2007/08 – Максим Шацких, против «Сараево»
- 2006/07 – Диогу Ринкон, против «Металлургса»
- 2005/06 – Олег Гусев, против «Туна»
- 2004/05 – Марис Верпаковскис, против «Трабзонспора»
- 2003/04 – Сергей Федоров, против «Динамо» (Загреб)
- 2002/03 – Флорин Чернат, против «Пюника»
- 2001/02 – Валентин Белькевич, против «Стяуа»
- 2000/01 – Валентин Белькевич, против «Црвени Звезды»
- 1999/00 – Максим Шацких, против «Жальгириса»
- 1998/99 – Сергей Ребров, против «Барри Таун»
- 1997/98 – Сергей Ребров, против Барри Таун
- 1996/97 – Юрий Калитвинцев, против «Рапида»
- 1995/96 – Евгений Похлебаев, против Ольборга
- 1994/95 – Сергей Скаченко, против Силькеборга
- 1993/94 – Павел Шкапенко, против «Барселоны»
- 1992/93 – Павел Яковенко, против «Рапида»
- 1991/92 – Сергей Ковалец, против ГИКа
- 1990/91 – Олег Саленко, против КуПСа
- 1989/90 – Олег Протасов, против МТК-ВМ
- 1987/88 – Алексей Михайличенко, против «Рейнджерс»
- 1986/87 – Алексей Михайличенко, против «Берое»
- 1985/86 – Анатолий Демьяненко, против «Утрехта»
- 1983/84 – голов забито не было
- 1982/83 – Леонид Буряк, против «Грассхоппера»
- 1981/82 – Олег Блохин, против «Трабзонспора»
- 1980/81 – Леонид Буряк, против «Левски-Спартака»
- 1979/80 – Владимир Безсонов, против ЦСКА «Септемврийско Знаме»
- 1978/79 – Сергей Балтача, против «Гаки»
- 1977/78 – Владимир Веремиев, против «Айнтрахта» Брауншвейг
- 1976/77 – Владимир Онищенко, против «Партизана»
- 1975/76 – Олег Блохин, против «Баварии»
- 1974/75 – Олег Блохин, против ЦСКА «Септемврийско Знаме»
- 1973/74 – Виктор Кондратов, против «Фредрикстада»
- 1972/73 – Анатолий Пузач, против «Сваровски-Ваккер»
- 1969/70 – Виктор Серебряников, против «Аустрии»
- 1967/68 – Анатолий Пузач, против «Селтика»
- 1966/67 – Йожеф Сабо, против «Селтика»
- 1965/66 – Андрей Биба, против «Колрейна»
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