АПЛ 2026/27. Испанских тренеров больше, чем английских

Уже в августе начнется сезон АПЛ 2026/27.

Команды Премьер-лиги определились с тренерами на предстоящую кампанию.

В сезоне 2026/27 представителей Испании среди тренеров всех команд лиги будет больше всего – 5 (Микель Артета (Арсенал), Унаи Эмери (Астон Вилла), Хаби Алонсо (Челси), Альваро Арбелоа (Фулхэм), Андони Ираола (Ливерпуль).

Английских тренеров в АПЛ будет 4, немецких – 3, итальянских и французских – по 2, австрийских, боснийских, шотландских и ирландских – по 1.

Тренеры команд АПЛ сезона 2026/27 по национальности

5 – Испания: Микель Артета (Арсенал), Унаи Эмери (Астон Вилла), Хаби Алонсо (Челси), Альваро Арбелоа (Фулхэм), Андони Ираола (Ливерпуль)

4 – Англия: Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед), Фрэнк Лэмпард (Ковентри Сити), Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), Гарри О'Нил (Ипсвич Таун)

3 – Германия: Даниэль Фарке (Лидс Юнайтед), Фабиан Хюрцелер (Брайтон), Марко Розе (Борнмут)

2 – Италия: Энцо Мареска (Манчестер Сити), Роберто Де Дзерби (Тоттенхэм Хотспур)

2 – Франция: Роже Ле Бри (Сандерленд), Пьер Саже (Кристал Пэлас)

1 – Австрия: Оливер Гласнер (Ноттингем Форест)

1 – Шотландия: Дэвид Мойес (Эвертон)

1 – Босния и Герцеговина: Сергей Якирович (Халл Сити)

1 – Ирландия: Кейт Эндрюс (Брентфорд)