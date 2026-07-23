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Англия
23 июля 2026, 11:36 |
28
0

АПЛ 2026/27. Испанских тренеров больше, чем английских

Вспомним наставников всех команд Английской Премьер-лиги сезона 2026/27

23 июля 2026, 11:36 |
28
0
АПЛ 2026/27. Испанских тренеров больше, чем английских
Getty Images/Global Images Ukraine
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Уже в августе начнется сезон АПЛ 2026/27.

Команды Премьер-лиги определились с тренерами на предстоящую кампанию.

В сезоне 2026/27 представителей Испании среди тренеров всех команд лиги будет больше всего – 5 (Микель Артета (Арсенал), Унаи Эмери (Астон Вилла), Хаби Алонсо (Челси), Альваро Арбелоа (Фулхэм), Андони Ираола (Ливерпуль).

Английских тренеров в АПЛ будет 4, немецких – 3, итальянских и французских – по 2, австрийских, боснийских, шотландских и ирландских – по 1.

Тренеры команд АПЛ сезона 2026/27 по национальности

5 – Испания: Микель Артета (Арсенал), Унаи Эмери (Астон Вилла), Хаби Алонсо (Челси), Альваро Арбелоа (Фулхэм), Андони Ираола (Ливерпуль)
4 – Англия: Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед), Фрэнк Лэмпард (Ковентри Сити), Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед), Гарри О'Нил (Ипсвич Таун)
3 – Германия: Даниэль Фарке (Лидс Юнайтед), Фабиан Хюрцелер (Брайтон), Марко Розе (Борнмут)
2 – Италия: Энцо Мареска (Манчестер Сити), Роберто Де Дзерби (Тоттенхэм Хотспур)
2 – Франция: Роже Ле Бри (Сандерленд), Пьер Саже (Кристал Пэлас)
1 – Австрия: Оливер Гласнер (Ноттингем Форест)
1 – Шотландия: Дэвид Мойес (Эвертон)
1 – Босния и Герцеговина: Сергей Якирович (Халл Сити)
1 – Ирландия: Кейт Эндрюс (Брентфорд)

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика
Сергей Турчак Источник: Instagram
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