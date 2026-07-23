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  4. ФИЛИППОВ: «Это главное отличие между нашими командами и европейскими»
Англия
23 июля 2026, 10:03 |
76
0

ФИЛИППОВ: «Это главное отличие между нашими командами и европейскими»

Нападающий «Полесья» считает, что нужно гнуть свою линию независимо от соперника

23 июля 2026, 10:03 |
76
0
ФИЛИППОВ: «Это главное отличие между нашими командами и европейскими»
ФК Полесье. Александр Филиппов
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Нападающий «Полесья» Александр Филиппов поделился ожиданиями от матча второго раунда квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».

– У тебя уже неплохой еврокубковый опыт. Чему он тебя научил и что может помочь теперь?

– Любой опыт, еврокубковый или внутренний, дает тебе уверенность и дополнительную веру, стимул и стремление. Несмотря на соперника, против которого мы играем, мы держим в голове мысль, что должны победить.

– Если говорить о «Копенгагене», какие первые ассоциации возникают с этим соперником?

– Мы все понимаем, что это довольно мощная, сильная команда. Гранд датского футбола. Постоянно играют в еврокубках и прилично выглядят. В этом году они завершили чемпионат на седьмой позиции, но мы знаем, что это опытный соперник, поэтому нам нужно подойти к матчу с холодной головой и верой в свои силы.

– В чем, по твоему мнению, главная разница между матчами УПЛ и еврокубков? Реально ли между внутренними и европейскими соревнованиями пропасть?

– Вы знаете, нет разницы, с кем ты играешь в еврокубках: против «Копенгагена» или другой команды. Или едешь на выезд к условной «Полтаве». Ты всегда должен думать о победе и о том, чтобы отдать всего себя своей команде. Конечно, разница есть: в Европе команды подходят к матчам с мыслями о победе. Они точно не закрываются при счете 1:0.

У нас наоборот: особенно команды из нижней части таблицы, если забивают первыми, то сразу закрываются. Они делают все, чтобы удержать такой результат. Если это андердоги, то они будут идти вперед, продолжат гнуть свою линию. Это главное отличие между нашими командами и европейскими.

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Александр Филиппов Полесье Житомир Копенгаген Полесье - Копенгаген Лига конференций
Иван Чирко Источник: РБК-Украина
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