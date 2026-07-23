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23 июля 2026, 02:27 |
17
0

ВИДЕО. Холанд заставил блогера начать худеть на 20 килограммов

Норвежец неожиданно ответил на необычный вызов в Instagram

23 июля 2026, 02:27 |
17
0
ВИДЕО. Холанд заставил блогера начать худеть на 20 килограммов
Instagram. Эрлинг Холанд и Сахил Гупта
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд помог превратить шуточное видео индийского блогера в настоящий фитнес-челлендж.

Автор контента из Мумбаи Сахил Гупта опубликовал ролик, в котором повторил знаменитую «походку киборга» Холанда рядом с полноразмерным изображением футболиста.

«Если Холанд оставит комментарий под этим видео, я похудею на 20 килограммов за следующие три месяца», – написал блогер.

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Ролик набрал более 12 миллионов просмотров и действительно дошел до норвежской звезды. Холанд оставил короткий комментарий: «Начинай сейчас».

После ответа футболиста Гупта пообещал выполнить свое слово и каждую пятницу публиковать отчет о прогрессе на протяжении трех месяцев.

Пользователи соцсетей поддержали блогера и призвали его не разочаровать Холанда. По данным NDTV, позднее количество просмотров ролика превысило 18 миллионов.

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Максим Лапченко Источник: The Indian Express
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