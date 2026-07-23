ВИДЕО. Ролик IShowSpeed с BTS установил рекорд Instagram
Встреча популярного стримера с участниками корейской группы стала вирусной
Американский блогер IShowSpeed установил новый рекорд Instagram благодаря ролику с участниками южнокорейской группы BTS.
Видео было снято за кулисами финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Увидев музыкантов, стример эмоционально поприветствовал каждого участника группы.
Ролик набрал около 300 миллионов просмотров за первые 24 часа и стал самым просматриваемым видео Instagram Reels за такой промежуток времени. Независимого подтверждения рекорда от Instagram пока не было.
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BTS выступили в перерыве финального матча с песней Dynamite, а сам IShowSpeed ранее появился на поле во время церемонии закрытия турнира.
Встреча стримера с BTS стала одним из самых обсуждаемых моментов чемпионата мира за пределами футбольного поля.
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