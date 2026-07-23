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23 июля 2026, 02:15 | Обновлено 23 июля 2026, 02:19
18
0

ВИДЕО. Ролик IShowSpeed с BTS установил рекорд Instagram

Встреча популярного стримера с участниками корейской группы стала вирусной

23 июля 2026, 02:15 | Обновлено 23 июля 2026, 02:19
18
0
ВИДЕО. Ролик IShowSpeed с BTS установил рекорд Instagram
Getty Images/Global Images Ukraine. IShowSpeed
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Американский блогер IShowSpeed установил новый рекорд Instagram благодаря ролику с участниками южнокорейской группы BTS.

Видео было снято за кулисами финала чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины. Увидев музыкантов, стример эмоционально поприветствовал каждого участника группы.

Ролик набрал около 300 миллионов просмотров за первые 24 часа и стал самым просматриваемым видео Instagram Reels за такой промежуток времени. Независимого подтверждения рекорда от Instagram пока не было.

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BTS выступили в перерыве финального матча с песней Dynamite, а сам IShowSpeed ранее появился на поле во время церемонии закрытия турнира.

Встреча стримера с BTS стала одним из самых обсуждаемых моментов чемпионата мира за пределами футбольного поля.

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видео чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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