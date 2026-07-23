ФОТО. Новое лицо и страстный поцелуй. Винисиус появился на публике

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор впервые появился на публике после косметической процедуры, заметно изменившей его внешность.

26-летний бразилец посетил открытие нового спортивного зала своей возлюбленной Вирджинии Фонсеки в Гоянии. Пара не скрывала чувств – футболист и инфлюенсерка обнимались и целовались перед камерами.

По данным бразильских СМИ, после чемпионата мира Винисиус прошел процедуру гармонизации подбородка, которая сделала контуры лица и линию челюсти более выраженными.

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Новые фотографии быстро разлетелись по соцсетям. Некоторые болельщики признались, что не сразу узнали звезду «Реала».

Совместное появление также подтвердило воссоединение пары после недавнего расставания. Ранее Винисиус оставил под одной из публикаций девушки комментарий: «Я люблю тебя».

Вирджиния Фонсека – одна из самых популярных инфлюенсерок Бразилии. На ее страницу в Instagram подписаны около 56 миллионов человек.