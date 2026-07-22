Обошел Роналду и Мбаппе. Месси стал первым еще в одном рейтинге ЧМ-2026

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым на чемпионате мира 2026 года еще в одном статистическом рейтинге.

Аргентинец нанес наибольшее количество ударов в створ ворот соперников в одном матче недавно завершившегося турнира.

В поединке 1/16 финала против сборной Кабо-Верде в активе Месси 6 ударов в створ.

Ни один другой игрок не нанес такого количества ударов в одной игре.

Отметим, что в топ-10 данного рейтинга вошли также такие игроки, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и другие.

Игроки с наибольшим количеством ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026:

6 – Лионель Месси (Аргентина), против Кабо-Верде

5 – Джонатан Дэвид (Канада), против Катара

5 – Эннер Валенсия (Эквадор), против Кюрасао

5 – Криштиану Роналду (Португалия), против Узбекистана

5 – Винисиус Жуниор (Бразилия), против Шотландии

4 – Лионель Месси (Аргентина), против Алжира

4 – Ламин Ямаль (Испания), против Австрии

4 – Килиан Мбаппе (Франция), против Швеции

4 – Коди Гакпо (Нидерланды), против Швеции

4 – Килиан Мбаппе (Франция), против Сенегала