Обошел Роналду и Мбаппе. Месси стал первым еще в одном рейтинге ЧМ-2026
Вспомним футболистов с наибольшим количеством ударов в створ ворот в одном матче
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым на чемпионате мира 2026 года еще в одном статистическом рейтинге.
Аргентинец нанес наибольшее количество ударов в створ ворот соперников в одном матче недавно завершившегося турнира.
В поединке 1/16 финала против сборной Кабо-Верде в активе Месси 6 ударов в створ.
Ни один другой игрок не нанес такого количества ударов в одной игре.
Отметим, что в топ-10 данного рейтинга вошли также такие игроки, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и другие.
Игроки с наибольшим количеством ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026:
- 6 – Лионель Месси (Аргентина), против Кабо-Верде
- 5 – Джонатан Дэвид (Канада), против Катара
- 5 – Эннер Валенсия (Эквадор), против Кюрасао
- 5 – Криштиану Роналду (Португалия), против Узбекистана
- 5 – Винисиус Жуниор (Бразилия), против Шотландии
- 4 – Лионель Месси (Аргентина), против Алжира
- 4 – Ламин Ямаль (Испания), против Австрии
- 4 – Килиан Мбаппе (Франция), против Швеции
- 4 – Коди Гакпо (Нидерланды), против Швеции
- 4 – Килиан Мбаппе (Франция), против Сенегала
Lionel Messi registered the most shots on target in a single game at the 2026 World Cup. 🎯 https://t.co/eDRhChfKtx pic.twitter.com/MChl4Omglb— Squawka (@Squawka) July 22, 2026
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