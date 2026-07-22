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Чемпионат мира
22 июля 2026, 16:21 | Обновлено 22 июля 2026, 17:16
623
0

Обошел Роналду и Мбаппе. Месси стал первым еще в одном рейтинге ЧМ-2026

Вспомним футболистов с наибольшим количеством ударов в створ ворот в одном матче

22 июля 2026, 16:21 | Обновлено 22 июля 2026, 17:16
623
0
Обошел Роналду и Мбаппе. Месси стал первым еще в одном рейтинге ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал первым на чемпионате мира 2026 года еще в одном статистическом рейтинге.

Аргентинец нанес наибольшее количество ударов в створ ворот соперников в одном матче недавно завершившегося турнира.

В поединке 1/16 финала против сборной Кабо-Верде в активе Месси 6 ударов в створ.

Ни один другой игрок не нанес такого количества ударов в одной игре.

Отметим, что в топ-10 данного рейтинга вошли также такие игроки, как Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор и другие.

Игроки с наибольшим количеством ударов в створ ворот в одном матче ЧМ-2026:

  • 6 – Лионель Месси (Аргентина), против Кабо-Верде
  • 5 – Джонатан Дэвид (Канада), против Катара
  • 5 – Эннер Валенсия (Эквадор), против Кюрасао
  • 5 – Криштиану Роналду (Португалия), против Узбекистана
  • 5 – Винисиус Жуниор (Бразилия), против Шотландии
  • 4 – Лионель Месси (Аргентина), против Алжира
  • 4 – Ламин Ямаль (Испания), против Австрии
  • 4 – Килиан Мбаппе (Франция), против Швеции
  • 4 – Коди Гакпо (Нидерланды), против Швеции
  • 4 – Килиан Мбаппе (Франция), против Сенегала
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Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу статистика сборная Аргентины по футболу Криштиану Роналду сборная Кабо-Верде по футболу Килиан Мбаппе
Андрей Витренко Источник: Squawka
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