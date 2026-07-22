Самым старшим бомбардиром ЧМ-2026 стал Криштиану Роналду

На ЧМ-2026 отметились взятием ворот соперников 19 ветеранов возрастом свыше 33 лет. Самым старшим из них оказался форвард сборной Португалии Криштиану Роналду, забивший в 1/16 финала Хорватии в 41 год 147 дней. Самым возрастным «джокером» стал аргентинец Лионель Месси, который, после выхода на замену поставил автограф в воротах Иордании в 39 лет 3 дня.

Наряду с «аксакалами» на полях ЧМ-2026 отличились 13 футболистов возрастом до 22 лет. Самым младшим из них оказался сенегальский нападающий Ибраим Мбайе, забивший французам в 18 лет 143 дня.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ