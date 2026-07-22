Семь украинок попали в заявочный список основной сетки US Open 2026

Семь украинских теннисисток вошли в заявочный список основной сетки Открытого чемпионата США 2026.

В Нью-Йорке гарантировано выступят Элина Свитолина, Марта Костюк, Александра Олейникова, Дарья Снигур, Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Даяна Ястремская.

Вероника Подрез, Анастасия Соболева и Катарина Завацкая находятся в альтернативном списке. Подрез и Соболева, вероятно, сыграю в квалификации US Open.

Защищенным рейтингом воспользовалист Ирина-Камелия Бегу, Аои Іто, Жиль Тайхман и Мананчая Савангкев.

У мужчин в альтернативный список из украинцев попал лидер мужского тенниса страны Виталий Сачко.

Матчи основной сетки US Open 2026 пройдут с 30 августа по 13 сентября. Поединки квалификации состоятся с 24 по 27 августа.

Заявочный список US Open 2026 (женщины)