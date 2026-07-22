Украинские клубы одержали 20 побед в еврокубках над командами из Бельгии

Черкасский ЛНЗ сыграет свой первый матч в еврокубках. Произойдет это во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27, где соперником украинской команды станет бельгийский Гент.

Интересным фактом является то, что украинские клубы суммарно одержали 20 побед над представителями Бельгии в еврокубках: Шахтер – 10, Динамо – 7, Заря – 2, Днепр – 1.

Вспомним все матчи в еврокубках, в которых команды из Украины были сильнее бельгийских клубов.

Победы украинских команд над бельгийскими в еврокубках (20)