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Лига конференций
22 июля 2026, 08:39 | Обновлено 22 июля 2026, 08:59
187
0

Украинские клубы одержали 20 побед в еврокубках над командами из Бельгии

Вспомним результаты всех победных матчей клубов из Украины над бельгийскими командами

22 июля 2026, 08:39 | Обновлено 22 июля 2026, 08:59
187
0
Украинские клубы одержали 20 побед в еврокубках над командами из Бельгии
ФК ЛНЗ
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Черкасский ЛНЗ сыграет свой первый матч в еврокубках. Произойдет это во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27, где соперником украинской команды станет бельгийский Гент.

Интересным фактом является то, что украинские клубы суммарно одержали 20 побед над представителями Бельгии в еврокубках: Шахтер – 10, Динамо – 7, Заря – 2, Днепр – 1.

Вспомним все матчи в еврокубках, в которых команды из Украины были сильнее бельгийских клубов.

Победы украинских команд над бельгийскими в еврокубках (20)

  • 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0
  • 2023: ЛЧ, Антверпен – Шахтер – 2:3
  • 2021: ЛЧ, Шахтер – Генк – 2:1
  • 2021: ЛЧ, Генк – Шахтер – 1:2
  • 2021: ЛЕ, Брюгге – Динамо – 0:1
  • 2020: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0
  • 2020: ЛЧ, Гент – Динамо – 1:2
  • 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
  • 2016: ЛЕ, Андерлехт – Шахтер – 0:1
  • 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1
  • 2015: ЛЕ, Заря – Шарлеруа – 3:0
  • 2015: ЛЕ, Шарлеруа – Заря – 0:2
  • 2015: ЛЕ, Днепр – Брюгге – 1:0
  • 2010: ЛЧ, Гент – Динамо – 1:3
  • 2010: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0
  • 2009: ЛЕ, Шахтер – Брюгге – 4:1
  • 2004: КУ, Днепр – Брюгге – 3:2
  • 2004: ЛЧ, Шахтер – Брюгге – 4:1
  • 2000: ЛЧ, Динамо – Андерлехт – 4:0
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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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