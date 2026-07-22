Лига конференций22 июля 2026, 08:39 | Обновлено 22 июля 2026, 08:59
187
0
Украинские клубы одержали 20 побед в еврокубках над командами из Бельгии
Вспомним результаты всех победных матчей клубов из Украины над бельгийскими командами
22 июля 2026, 08:39 | Обновлено 22 июля 2026, 08:59
187
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Черкасский ЛНЗ сыграет свой первый матч в еврокубках. Произойдет это во втором квалификационном раунде Лиги конференций сезона 2026/27, где соперником украинской команды станет бельгийский Гент.
Интересным фактом является то, что украинские клубы суммарно одержали 20 побед над представителями Бельгии в еврокубках: Шахтер – 10, Динамо – 7, Заря – 2, Днепр – 1.
Вспомним все матчи в еврокубках, в которых команды из Украины были сильнее бельгийских клубов.
Победы украинских команд над бельгийскими в еврокубках (20)
- 2023: ЛЧ, Шахтер – Антверпен – 1:0
- 2023: ЛЧ, Антверпен – Шахтер – 2:3
- 2021: ЛЧ, Шахтер – Генк – 2:1
- 2021: ЛЧ, Генк – Шахтер – 1:2
- 2021: ЛЕ, Брюгге – Динамо – 0:1
- 2020: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0
- 2020: ЛЧ, Гент – Динамо – 1:2
- 2016: ЛЕ, Гент – Шахтер – 3:5
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Гент – 5:0
- 2016: ЛЕ, Андерлехт – Шахтер – 0:1
- 2016: ЛЕ, Шахтер – Андерлехт – 3:1
- 2015: ЛЕ, Заря – Шарлеруа – 3:0
- 2015: ЛЕ, Шарлеруа – Заря – 0:2
- 2015: ЛЕ, Днепр – Брюгге – 1:0
- 2010: ЛЧ, Гент – Динамо – 1:3
- 2010: ЛЧ, Динамо – Гент – 3:0
- 2009: ЛЕ, Шахтер – Брюгге – 4:1
- 2004: КУ, Днепр – Брюгге – 3:2
- 2004: ЛЧ, Шахтер – Брюгге – 4:1
- 2000: ЛЧ, Динамо – Андерлехт – 4:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 июля 2026, 14:56 148
Игрок из ЕС – больше не легионер
Футбол | 22 июля 2026, 08:02 0
Португалец болел за Испанию
Футбол | 21.07.2026, 10:17
Футбол | 22.07.2026, 04:32
Футбол | 21.07.2026, 21:42
Комментарии 0
Популярные новости
20.07.2026, 08:44 1
21.07.2026, 10:47 1
Бокс
20.07.2026, 09:31 12
20.07.2026, 09:41 2
21.07.2026, 08:18 39
20.07.2026, 08:22 14
20.07.2026, 11:00 1