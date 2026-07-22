ФОТО. Ямаль потроллил Паредеса после скандальной драки в финале ЧМ

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль эффектно подколол полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса во время чемпионского парада в Мадриде.

Один из болельщиков передал футболисту плакат с надписью: «Вечер года VII: Паредес против Гави». Ямаль с улыбкой поднял его над головой, вызвав бурную реакцию фанатов и пользователей социальных сетей. Надпись была оформлена как афиша боксерского поединка.

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Шутка отсылала к конфликту после финального свистка матча Испания – Аргентина. Раздосадованный поражением Паредес вступил в стычку с несколькими соперниками и повалил Гави на газон.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.