ФОТО. Ямаль потроллил Паредеса после скандальной драки в финале ЧМ
Ламин Ямаль поднял плакат с анонсом «боксерского поединка» аргентинца против Гави
Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль эффектно подколол полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса во время чемпионского парада в Мадриде.
Один из болельщиков передал футболисту плакат с надписью: «Вечер года VII: Паредес против Гави». Ямаль с улыбкой поднял его над головой, вызвав бурную реакцию фанатов и пользователей социальных сетей. Надпись была оформлена как афиша боксерского поединка.
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Шутка отсылала к конфликту после финального свистка матча Испания – Аргентина. Раздосадованный поражением Паредес вступил в стычку с несколькими соперниками и повалил Гави на газон.
Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.
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