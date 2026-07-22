Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ямаль потроллил Паредеса после скандальной драки в финале ЧМ
Другие новости
22 июля 2026, 02:38 | Обновлено 22 июля 2026, 02:41
286
0

ФОТО. Ямаль потроллил Паредеса после скандальной драки в финале ЧМ

Ламин Ямаль поднял плакат с анонсом «боксерского поединка» аргентинца против Гави

22 июля 2026, 02:38 | Обновлено 22 июля 2026, 02:41
286
0
ФОТО. Ямаль потроллил Паредеса после скандальной драки в финале ЧМ
X. Ламин Ямаль
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль эффектно подколол полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса во время чемпионского парада в Мадриде.

Один из болельщиков передал футболисту плакат с надписью: «Вечер года VII: Паредес против Гави». Ямаль с улыбкой поднял его над головой, вызвав бурную реакцию фанатов и пользователей социальных сетей. Надпись была оформлена как афиша боксерского поединка.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Шутка отсылала к конфликту после финального свистка матча Испания – Аргентина. Раздосадованный поражением Паредес вступил в стычку с несколькими соперниками и повалил Гави на газон.

Сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0 и во второй раз в истории стала чемпионом мира.

По теме:
ФОТО. Роскошная Дилетта Леотта поразила образом рядом с Антонио Конте
ФОТО. Фанат Англии закрутил роман со звездой OnlyFans на чемпионате мира
«Давайте забудем обо всем». Появилась речь Месси перед финалом ЧМ
фото Ламин Ямаль сборная Испании по футболу Барселона чемпионат мира по футболу Леандро Паредес сборная Аргентины по футболу Гави lifestyle
Максим Лапченко Источник: The Sun
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Футбол | 21 июля 2026, 20:02 8
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба
Динамо и Шахтер сделали официальные предложения по игроку. Настоящая борьба

Бурама Диалло заинтересовал украинских грандов

Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Футбол | 21 июля 2026, 07:57 25
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу
Аргентина вынесла решение о возвращении россии к футболу

Аргентинская футбольная ассоциация готова поддержать россиян

Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Футбол | 21.07.2026, 10:13
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Тьерри АНРИ: «Он виноват в поражении Аргентины в финале ЧМ-2026»
Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»
Футбол | 22.07.2026, 01:32
Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»
Максим ШАЦКИХ: «Когда-то эта команда была фантастической, а сейчас – нет»
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Футбол | 21.07.2026, 10:51
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Ямаль – второй! Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44 1
Футбол
Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
Сборная Украины победила Италию и впервые в истории выиграла Кубок наций
20.07.2026, 00:02 1
Волейбол
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
Эдди ХИРН: «Джошуа в лагере Усика превратился в животное»
21.07.2026, 07:05
Бокс
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
Суперзвезда бокса отказался от боя с Усиком
20.07.2026, 04:12 2
Бокс
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
20.07.2026, 07:37 21
Футбол
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
Лионель Месси определился со своим будущим после финала чемпионата мира
21.07.2026, 10:17 10
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем