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  4. ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2026/27
Англия
21 июля 2026, 15:19 |
341
0

ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2026/27

Лондонский клуб представил новый комплект

21 июля 2026, 15:19 |
341
0
ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2026/27
ФК Челси
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Во вторник, 21 июля 2026 года, лондонский «Челси» представил новую выездную форму на сезон 2026/27.

Комплект формы изготовлен компанией Nike в чёрном цвете. Все нашивки и манжеты на футболке выполнены в жёлтом цвете.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

Ранее «Челси» договорился о подписании контракта с Морганом Роджерсом.

ФОТО. «Челси» представил выездную форму на сезон 2026/27

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фото чемпионат Англии по футболу игровая форма Английская Премьер-лига Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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