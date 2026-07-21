ФОТО. Челси показал гостевую форму на сезон 2026/27

Во вторник, 21 июля 2026 года, лондонский «Челси» представил новую выездную форму на сезон 2026/27.

Комплект формы изготовлен компанией Nike в чёрном цвете. Все нашивки и манжеты на футболке выполнены в жёлтом цвете.

В сезоне АПЛ 2025/26 «Челси» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 38 матчах чемпионата Англии.

Ранее «Челси» договорился о подписании контракта с Морганом Роджерсом.

ФОТО. «Челси» представил выездную форму на сезон 2026/27