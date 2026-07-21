Победить Англию со счетом 2:1 и проиграть финал чемпионата мира

На трех подряд чемпионатах мира проигравшая в финальном матче сборная по ходу турнира победила англичан со счетом 2:1.

В 2018 году сборная Хорватии одолела англичан в полуфинале со счетом 2:1, однако в финале уступила французам.

В 2022 году сборная Франции победила Англию в четвертьфинале со счетом 2:1 и проиграла решающий матч аргентинцам.

В 2026 году уже Аргентина победила сборную Англии со счетом 2:1, однако в финале потерпела поражение от Испании.

Матчи финалистов трех последних чемпионатов мира против сборной Англии на пути в финал