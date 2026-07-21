Победить Англию со счетом 2:1 и проиграть финал чемпионата мира
На трех подряд ЧМ проигравшая в финале сборная по ходу турнира победила англичан со счетом 2:1
На трех подряд чемпионатах мира проигравшая в финальном матче сборная по ходу турнира победила англичан со счетом 2:1.
В 2018 году сборная Хорватии одолела англичан в полуфинале со счетом 2:1, однако в финале уступила французам.
В 2022 году сборная Франции победила Англию в четвертьфинале со счетом 2:1 и проиграла решающий матч аргентинцам.
В 2026 году уже Аргентина победила сборную Англии со счетом 2:1, однако в финале потерпела поражение от Испании.
Матчи финалистов трех последних чемпионатов мира против сборной Англии на пути в финал
- 2026: полуфинал, Аргентина – Англия – 2:1, проигрыш в финале
- 2022: четвертьфинал, Франция – Англия – 2:1, проигрыш в финале
- 2018: полуфинал, Хорватия – Англия – 2:1, проигрыш в финале
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