Германия20 июля 2026, 19:05 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с топовым ассистентом
Лаймер получил новый договор
20 июля 2026, 19:05 |
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Бавария объявила о новом контракте крайнего защитника Конрада Лаймера. Основной игрок команды Венсана Компани получил договор до лета 2029 года.
29-летний Лаймер в прошлом сезоне провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 13 результативных передач.
Больше ассистов среди представителей было только у Майкла Олисе (19) и Луиса Диаса (14).
𝕃𝔸𝕀𝕄𝔼ℝ 𝟚𝟘𝟚𝟡. pic.twitter.com/oz864Whwq5— FC Bayern (@FCBayernEN) July 20, 2026
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Це добре,значить Лаймер порішав з клубом зарплату.
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