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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с топовым ассистентом
Германия
20 июля 2026, 19:05 |
210
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с топовым ассистентом

Лаймер получил новый договор

20 июля 2026, 19:05 |
210
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ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с топовым ассистентом
Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер
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Бавария объявила о новом контракте крайнего защитника Конрада Лаймера. Основной игрок команды Венсана Компани получил договор до лета 2029 года.

29-летний Лаймер в прошлом сезоне провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 13 результативных передач.

Больше ассистов среди представителей было только у Майкла Олисе (19) и Луиса Диаса (14).

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Конрад Лаймер Бавария Бундеслига продление контракта
Иван Зинченко Источник: ФК Бавария
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Це добре,значить Лаймер порішав з клубом зарплату.
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