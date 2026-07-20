ОФИЦИАЛЬНО. Бавария продлила контракт с топовым ассистентом

Бавария объявила о новом контракте крайнего защитника Конрада Лаймера. Основной игрок команды Венсана Компани получил договор до лета 2029 года.

29-летний Лаймер в прошлом сезоне провел 47 матчей, забил 3 гола и сделал 13 результативных передач.

Больше ассистов среди представителей было только у Майкла Олисе (19) и Луиса Диаса (14).