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Чемпионат мира
20 июля 2026, 18:45 | Обновлено 20 июля 2026, 18:52
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Президент УЕФА отказался посетить финал ЧМ. Конфликт с ФИФА

Чеферин недоволен решением Инфантино

20 июля 2026, 18:45 | Обновлено 20 июля 2026, 18:52
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Президент УЕФА отказался посетить финал ЧМ. Конфликт с ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Чеферин
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По информации британских СМИ, президент УЕФА и вице-президент ФИФА Александер Чеферин отказался прибыть на финал ЧМ-2026, хотя должен был быть там.

Сообщается, что между УЕФА и ФИФА начался конфликт после того, как последняя сняла дисквалификацию игроку сборной США Фоларину Балогуну.

Это случилось по итогам звонка президента США Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.

В УЕФА все еще считают это вмешательством политики в спорт. Чеферин и Инфантино пока не сумели прийти к согласию по этому вопросу, поэтому конликт продолжается.

Интересно, что между сторонами есть еще одна точка напряжения: ФИФА выступает за расширение ЧМ до 64 команд, тогда как УЕФА выступает против.

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УЕФА ФИФА Александер Чеферин Джанни Инфантино ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Times
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