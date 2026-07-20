Президент УЕФА отказался посетить финал ЧМ. Конфликт с ФИФА
Чеферин недоволен решением Инфантино
По информации британских СМИ, президент УЕФА и вице-президент ФИФА Александер Чеферин отказался прибыть на финал ЧМ-2026, хотя должен был быть там.
Сообщается, что между УЕФА и ФИФА начался конфликт после того, как последняя сняла дисквалификацию игроку сборной США Фоларину Балогуну.
Это случилось по итогам звонка президента США Дональда Трампа президенту ФИФА Джанни Инфантино.
В УЕФА все еще считают это вмешательством политики в спорт. Чеферин и Инфантино пока не сумели прийти к согласию по этому вопросу, поэтому конликт продолжается.
Интересно, что между сторонами есть еще одна точка напряжения: ФИФА выступает за расширение ЧМ до 64 команд, тогда как УЕФА выступает против.
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