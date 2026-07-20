Ангелина Калинина – Кейтлин Кеведо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
20 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Кейтлин Кеведо (WTA 101). Встреча начнется в 15:30 по Киеву.
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Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка во втором круге сыграет с теннисисткой из квалификации.
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