Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ангелина Калинина – Кейтлин Кеведо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
20 июля 2026, 15:40 |
623
1

Ангелина Калинина – Кейтлин Кеведо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

20 июля 2026, 15:40 |
623
1 Comments
Ангелина Калинина – Кейтлин Кеведо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

20 июля украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 56) начнет выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В первом раунде украинка сыграет против представительницы Испании Кейтлин Кеведо (WTA 101). Встреча начнется в 15:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка во втором круге сыграет с теннисисткой из квалификации.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Betking
Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
WTA 250 Гамбург. Олейникова и Калинина – лидеры посева. Известны соперницы
Калинина проиграла Бадосе на старте турнира WTA 250 в Яссах
Ангелина Калинина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина Кейтлин Кеведо WTA Гамбург смотреть онлайн
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Футбол | 20 июля 2026, 07:37 14
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»
Кукурелья признался, что сказал Месси: «Лионелю не понравились мои слова»

Аргентинский футболист требовал у главного арбитра удалить защитника сборной Испании

Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница
Теннис | 19 июля 2026, 19:37 1
Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница
Снигур посеяна под 8-м номером на WTA 250 в Праге. Известна соперница

Дарья в 1/16 финала соревнований в столице Чехии встретится с Эллой Зайдель

Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Бокс | 20.07.2026, 09:41
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Промоутер объявил имя соперника Усика для финального боя
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Волейбол | 19.07.2026, 19:35
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Футбол | 20.07.2026, 08:22
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Британский журналист: «Аргентина – мерзкие отморозки и позор для футбола»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Жах! Програла УСІ (!!!) свої подачі
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
ОФИЦИАЛЬНО. Украина впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций
20.07.2026, 01:40 19
Волейбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 3
Бокс
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
20.07.2026, 08:22 9
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем