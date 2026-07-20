Первый из Словении. Все арбитры, обслуживавшие финальные матчи ЧМ

46-летний арбитр Славко Винчич стал первым представителем Словении, работавшим в решающей игре чемпионата мира.

По этому поводу вспомним всех арбитров, обслуживавших финалы мировых первенств.

Чаще всего на решающих матчах ЧМ работали англичане (4) и итальянцы (3).

Арбитры, обслуживавшие финальные матчи чемпионатов мира