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Чемпионат мира
20 июля 2026, 14:22 |
115
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Первый из Словении. Все арбитры, обслуживавшие финальные матчи ЧМ

Англичане чаще всего работали в решающих матчах мировых первенств

20 июля 2026, 14:22 |
115
0
Первый из Словении. Все арбитры, обслуживавшие финальные матчи ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Славко Винчич
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46-летний арбитр Славко Винчич стал первым представителем Словении, работавшим в решающей игре чемпионата мира.

По этому поводу вспомним всех арбитров, обслуживавших финалы мировых первенств.

Чаще всего на решающих матчах ЧМ работали англичане (4) и итальянцы (3).

Арбитры, обслуживавшие финальные матчи чемпионатов мира

  • 2026: Славко Винчич (Словения)
  • 2022: Шимон Марциняк (Польша)
  • 2018: Нестор Питана (Аргентина)
  • 2014: Никола Риццоли (Италия)
  • 2010: Говард Уэбб (Англия)
  • 2006: Горасио Элизондо (Аргентина)
  • 2002: Пьерлуиджи Коллина (Италия)
  • 1998: Саид Белькола (Марокко)
  • 1994: Шандор Пуль (Венгрия)
  • 1990: Эдгардо Конденсаль (Мексика)
  • 1986: Ромуальдо Арппи Фильо (Бразилия)
  • 1982: Арнальдо Сезар Коэльо (Бразилия)
  • 1978: Серджио Гонелла (Италия)
  • 1974: Джек Тейлор (Англия)
  • 1970: Руди Глокнер (ФРГ)
  • 1966: Готтфрид Динст (Швейцария)
  • 1962: Николай Латышев (СССР)
  • 1958: Морис Гиге (Франция)
  • 1954: Уильям Линг (Англия)
  • 1950: Джордж Ридер (Англия)
  • 1938: Жорж Капдевилль (Франция)
  • 1934: Иван Эклинд (Швеция)
  • 1930: Джон Лангенус (Бельгия)
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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