Чемпионат мира20 июля 2026, 14:22 |
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Первый из Словении. Все арбитры, обслуживавшие финальные матчи ЧМ
Англичане чаще всего работали в решающих матчах мировых первенств
20 июля 2026, 14:22 |
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46-летний арбитр Славко Винчич стал первым представителем Словении, работавшим в решающей игре чемпионата мира.
По этому поводу вспомним всех арбитров, обслуживавших финалы мировых первенств.
Чаще всего на решающих матчах ЧМ работали англичане (4) и итальянцы (3).
Арбитры, обслуживавшие финальные матчи чемпионатов мира
- 2026: Славко Винчич (Словения)
- 2022: Шимон Марциняк (Польша)
- 2018: Нестор Питана (Аргентина)
- 2014: Никола Риццоли (Италия)
- 2010: Говард Уэбб (Англия)
- 2006: Горасио Элизондо (Аргентина)
- 2002: Пьерлуиджи Коллина (Италия)
- 1998: Саид Белькола (Марокко)
- 1994: Шандор Пуль (Венгрия)
- 1990: Эдгардо Конденсаль (Мексика)
- 1986: Ромуальдо Арппи Фильо (Бразилия)
- 1982: Арнальдо Сезар Коэльо (Бразилия)
- 1978: Серджио Гонелла (Италия)
- 1974: Джек Тейлор (Англия)
- 1970: Руди Глокнер (ФРГ)
- 1966: Готтфрид Динст (Швейцария)
- 1962: Николай Латышев (СССР)
- 1958: Морис Гиге (Франция)
- 1954: Уильям Линг (Англия)
- 1950: Джордж Ридер (Англия)
- 1938: Жорж Капдевилль (Франция)
- 1934: Иван Эклинд (Швеция)
- 1930: Джон Лангенус (Бельгия)
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