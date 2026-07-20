Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Они этого даже не осознают»
Защитник сборной Испании прокомментировал победу над Аргентиной
Правый защитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал победу над сборной Аргентины (1:0 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:
«Некоторые из наших молодых игроков в команде даже не осознают, чего мы достигли как команда. Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Гави и Педри... и это даже к лучшему. Сегодня не было никакого напряжения, хотя мы играли в финале чемпионата мира».
Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Первая победа была одержана в 2010 году.
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