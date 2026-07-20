Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Они этого даже не осознают»
Чемпионат мира
20 июля 2026, 15:57 |
154
0

Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Они этого даже не осознают»

Защитник сборной Испании прокомментировал победу над Аргентиной

20 июля 2026, 15:57 |
154
0
Маркос ЛЬОРЕНТЕ: «Они этого даже не осознают»
Twitter
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Правый защитник сборной Испании Маркос Льоренте прокомментировал победу над сборной Аргентины (1:0 в дополнительное время) в финальном матче чемпионата мира 2026 года:

«Некоторые из наших молодых игроков в команде даже не осознают, чего мы достигли как команда. Пау Кубарси, Ламин Ямаль, Гави и Педри... и это даже к лучшему. Сегодня не было никакого напряжения, хотя мы играли в финале чемпионата мира».

Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира. Первая победа была одержана в 2010 году.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Проиграли чемпиону. Сборная осталась без тренера после ЧМ
ВИДЕО. Положил в кулек – и домой. Игрок сборной Испании забрал Кубок мира
Второй раз подряд лучшим голеадором мундиаля стал Килиан Мбаппе
сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина Маркос Льоренте
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Футбол | 20 июля 2026, 08:22 6
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании
Месси принял решение после поражения Аргентины от Испании

Футболист не вернется в Аргентину, а отправится в США

Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины
Футбол | 20 июля 2026, 11:14 17
Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины
Скалони спасает футбол. 17 мыслей после матча Испании и Аргентины

О «дилемме Месси», награде для Симона и главном финале 4-летия

Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Футбол | 20.07.2026, 01:03
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Взяли титул в экстра-таймах. Сборная Испании выиграла чемпионат мира
Экс-игрок сборной Украины: «Даже у Месси силы были не безграничны»
Футбол | 20.07.2026, 13:56
Экс-игрок сборной Украины: «Даже у Месси силы были не безграничны»
Экс-игрок сборной Украины: «Даже у Месси силы были не безграничны»
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Волейбол | 19.07.2026, 19:35
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Украина впервые в истории обыграла Германию и сохранила шанс на плей-офф ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
Болгария провела матч жизни и выбила Украину из зоны плей-офф Лиги наций
19.07.2026, 09:35 14
Волейбол
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
19.07.2026, 09:12 3
Бокс
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
Франция – Англия – 4:6. Хет-трик, рекорд Мбаппе, феерия. Видео голов
19.07.2026, 02:35
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Не Месси! ФИФА выбрала лучшего игрока ЧМ-2026
20.07.2026, 06:56 20
Футбол
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
Испания – Аргентина – 1:0 (д.в.) Финал ЧМ-2026. Видео гола и обзор матча
20.07.2026, 01:05 2
Футбол
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
Супердуэль в Лондоне. Магучих взяла 2,01 метра, но уступила Олислагерс
18.07.2026, 17:31 6
Другие виды
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира в истории, превзойдя Месси
19.07.2026, 03:05 16
Футбол
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
В сборной Испании вышли с заявлением о Месси после финала ЧМ-2026
20.07.2026, 08:44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем