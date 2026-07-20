Аргентина опередила Францию в финалах ЧМ по количеству красных карточек
Вспомним всех футболистов, которых удаляли в решающих матчах мировых первенств
25-летний полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал шестым игроком в истории чемпионатов мира, который был удален в финальном матче.
Из этих 6 красных карточек 3 были показаны футболистам сборной Аргентины. В 1990 году в составе аргентинцев были удалены с поля Густаво Дезотти и Педро Монцон.
По количеству красных карточек в финалах мундиалей Аргентина опередила Францию (2 игрока: Марсель Десаи в 1998 году и Зинедин Зидан в 2006 году).
Еще одно удаление есть в пассиве нидерландца Джонни Хейтинги в 2010 году.
Игроки, получавшие красную карточку в финалах чемпионатов мира
- 2026: Энцо Фернандес (Аргентина)
- 2010: Джонни Хейтинга (Нидерланды)
- 2006: Зинедин Зидан (Франция)
- 1998: Марсель Десаи (Франция)
- 1990: Густаво Дезотти (Аргентина)
- 1990: Педро Монцон (Аргентина)
Сборные по количеству красных карточек в финалах чемпионатов мира
- 3 – Аргентина
- 2 – Франция
- 1 – Нидерланды
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