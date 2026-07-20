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Чемпионат мира
20 июля 2026, 13:14 | Обновлено 20 июля 2026, 13:35
236
0

Аргентина опередила Францию ​​в финалах ЧМ по количеству красных карточек

Вспомним всех футболистов, которых удаляли в решающих матчах мировых первенств

20 июля 2026, 13:14 | Обновлено 20 июля 2026, 13:35
236
0
Аргентина опередила Францию ​​в финалах ЧМ по количеству красных карточек
Getty Images/Global Images Ukraine
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25-летний полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал шестым игроком в истории чемпионатов мира, который был удален в финальном матче.

Из этих 6 красных карточек 3 были показаны футболистам сборной Аргентины. В 1990 году в составе аргентинцев были удалены с поля Густаво Дезотти и Педро Монцон.

По количеству красных карточек в финалах мундиалей Аргентина опередила Францию ​​(2 игрока: Марсель Десаи в 1998 году и Зинедин Зидан в 2006 году).

Еще одно удаление есть в пассиве нидерландца Джонни Хейтинги в 2010 году.

Игроки, получавшие красную карточку в финалах чемпионатов мира

  • 2026: Энцо Фернандес (Аргентина)
  • 2010: Джонни Хейтинга (Нидерланды)
  • 2006: Зинедин Зидан (Франция)
  • 1998: Марсель Десаи (Франция)
  • 1990: Густаво Дезотти (Аргентина)
  • 1990: Педро Монцон (Аргентина)

Сборные по количеству красных карточек в финалах чемпионатов мира

  • 3 – Аргентина
  • 2 – Франция
  • 1 – Нидерланды
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Сергей Турчак Источник: Instagram
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