Аргентина опередила Францию ​​в финалах ЧМ по количеству красных карточек

25-летний полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес стал шестым игроком в истории чемпионатов мира, который был удален в финальном матче.

Из этих 6 красных карточек 3 были показаны футболистам сборной Аргентины. В 1990 году в составе аргентинцев были удалены с поля Густаво Дезотти и Педро Монцон.

По количеству красных карточек в финалах мундиалей Аргентина опередила Францию ​​(2 игрока: Марсель Десаи в 1998 году и Зинедин Зидан в 2006 году).

Еще одно удаление есть в пассиве нидерландца Джонни Хейтинги в 2010 году.

Игроки, получавшие красную карточку в финалах чемпионатов мира

2026: Энцо Фернандес (Аргентина)

2010: Джонни Хейтинга (Нидерланды)

2006: Зинедин Зидан (Франция)

1998: Марсель Десаи (Франция)

1990: Густаво Дезотти (Аргентина)

1990: Педро Монцон (Аргентина)

Сборные по количеству красных карточек в финалах чемпионатов мира