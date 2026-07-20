Родри стал 11-м футболистом, который выигрывал ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Вспомним всех игроков, кому подчинялось подобное достижение
30-летний полузащитник сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, кто в течение своей карьеры выигрывал чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч.
Испанец стал первым представителем «Фурии рохи» с подобным достижением.
Рекорд продолжает удерживать Бразилия, имея трех футболистов с таким набором трофеев (Ривалдо, Кака и Роналдиньо).
Игроки, выигравшие чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч
- Родри (Испания)
- Лионель Месси (Аргентина)
- Усман Дембеле (Франция)
- Ривалдо (Бразилия)
- Кака (Бразилия)
- Роналдиньо (Бразилия)
- Зинедин Зидан (Франция)
- Паоло Росси (Италия)
- Герд Мюллер (ФРГ)
- Франц Бекенбауэр (ФРГ)
- Бобби Чарльтон (Англия)
🌟 HISTORY MADE!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 19, 2026
🇪🇸 Rodri has officially joined the most elite club in football — the 11th player EVER to win the World Cup, Champions League AND Ballon d’Or!
🏆 The full list of immortals:
🇦🇷 Lionel Messi
🇧🇷 Ronaldinho
🇧🇷 Kaká
🇧🇷 Rivaldo
🇫🇷 Zidane
🇩🇪 Beckenbauer
🇩🇪 Gerd… pic.twitter.com/PoNg4KhzKC
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