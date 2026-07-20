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  4. Родри стал 11-м футболистом, который выигрывал ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Чемпионат мира
20 июля 2026, 11:14 | Обновлено 20 июля 2026, 11:19
543
0

Родри стал 11-м футболистом, который выигрывал ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч

Вспомним всех игроков, кому подчинялось подобное достижение

20 июля 2026, 11:14 | Обновлено 20 июля 2026, 11:19
543
0
Родри стал 11-м футболистом, который выигрывал ЧМ, ЛЧ и Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри
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30-летний полузащитник сборной Испании Родри стал 11-м футболистом в истории, кто в течение своей карьеры выигрывал чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч.

Испанец стал первым представителем «Фурии рохи» с подобным достижением.

Рекорд продолжает удерживать Бразилия, имея трех футболистов с таким набором трофеев (Ривалдо, Кака и Роналдиньо).

Игроки, выигравшие чемпионат мира, Лигу чемпионов и Золотой мяч

  • Родри (Испания)
  • Лионель Месси (Аргентина)
  • Усман Дембеле (Франция)
  • Ривалдо (Бразилия)
  • Кака (Бразилия)
  • Роналдиньо (Бразилия)
  • Зинедин Зидан (Франция)
  • Паоло Росси (Италия)
  • Герд Мюллер (ФРГ)
  • Франц Бекенбауэр (ФРГ)
  • Бобби Чарльтон (Англия)
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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