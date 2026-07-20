«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ

Игрок сборной Украины Александр Зинченко посетил финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Футболист опубликовал в Instagram серию кадров со стадиона «Метлайф». На одном из снимков Зинченко позирует вместе с супругой Владой Седан на фоне футбольного поля и флагов команд-финалистов.

«Незабываемые воспоминания», – коротко подписал публикацию украинец, отметив официальную страницу чемпионата мира.

Большинство подписчиков положительно отреагировали на пост, однако один из украинских болельщиков оставил резкий комментарий в адрес футболиста сборной.

«Вы могли бы тоже сыграть на этих стадионах, если бы у вас были яйца, как у Аргентины», – написал пользователь.

Комментарий стал отсылкой к неудачному выступлению сборной Украины, которая не смогла пробиться в финальную часть мирового первенства.