«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ
Украинский футболист поделился снимками со стадиона Метлайф
Игрок сборной Украины Александр Зинченко посетил финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.
Футболист опубликовал в Instagram серию кадров со стадиона «Метлайф». На одном из снимков Зинченко позирует вместе с супругой Владой Седан на фоне футбольного поля и флагов команд-финалистов.
«Незабываемые воспоминания», – коротко подписал публикацию украинец, отметив официальную страницу чемпионата мира.
Большинство подписчиков положительно отреагировали на пост, однако один из украинских болельщиков оставил резкий комментарий в адрес футболиста сборной.
«Вы могли бы тоже сыграть на этих стадионах, если бы у вас были яйца, как у Аргентины», – написал пользователь.
Комментарий стал отсылкой к неудачному выступлению сборной Украины, которая не смогла пробиться в финальную часть мирового первенства.
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