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20 июля 2026, 03:27 | Обновлено 20 июля 2026, 03:29
252
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«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ

Украинский футболист поделился снимками со стадиона Метлайф

20 июля 2026, 03:27 | Обновлено 20 июля 2026, 03:29
252
3 Comments
«Если бы были яйца». Фанат раскритиковал Зинченко после поста с финала ЧМ
Instagram. Александр и Влада Зинченко
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Игрок сборной Украины Александр Зинченко посетил финальный матч чемпионата мира между сборными Испании и Аргентины.

Футболист опубликовал в Instagram серию кадров со стадиона «Метлайф». На одном из снимков Зинченко позирует вместе с супругой Владой Седан на фоне футбольного поля и флагов команд-финалистов.

«Незабываемые воспоминания», – коротко подписал публикацию украинец, отметив официальную страницу чемпионата мира.

Большинство подписчиков положительно отреагировали на пост, однако один из украинских болельщиков оставил резкий комментарий в адрес футболиста сборной.

«Вы могли бы тоже сыграть на этих стадионах, если бы у вас были яйца, как у Аргентины», – написал пользователь.

Комментарий стал отсылкой к неудачному выступлению сборной Украины, которая не смогла пробиться в финальную часть мирового первенства.

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фото Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) чемпионат мира по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Instagram
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В них в першу чергу не було тренера, а не яєць.
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Максим Лапченко дегенерат
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В чому він не правий? Все по темі.
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