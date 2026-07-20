ФОТО. Испания забила Аргентине на 96-й мин, но гол отменили. Что произошло?
Нико Уильямс поразил ворота аргентинцев, однако был зафиксирован фол в атаке
Гол сборной Испании в ворота Аргентины на 96-й минуте финала чемпионата мира 2026 отменен.
Нико Уильямс забил после стремительной атаки, однако главный арбитр поединка Славко Винчич сразу же отменил взятие ворот.
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Судя по всему, Микель Мерино наступил пяткой на ногу Николаса Отаменди, который сразу же свалился на газон, после чего мяч отскочил к Нико.
Счет в поединке Испании и Аргентины остается 0:0. Встреча проходит на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси (19.07, 22:00).
ФОТО. Испания забила Аргентине на 96-й мин, но гол отменили. Что произошло?
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