Гол сборной Испании в ворота Аргентины на 96-й минуте финала чемпионата мира 2026 отменен.

Нико Уильямс забил после стремительной атаки, однако главный арбитр поединка Славко Винчич сразу же отменил взятие ворот.

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Судя по всему, Микель Мерино наступил пяткой на ногу Николаса Отаменди, который сразу же свалился на газон, после чего мяч отскочил к Нико.

Счет в поединке Испании и Аргентины остается 0:0. Встреча проходит на Метлайф-стэдиум в Нью-Джерси (19.07, 22:00).

ФОТО. Испания забила Аргентине на 96-й мин, но гол отменили. Что произошло?