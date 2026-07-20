ФОТО. Сборная Аргентина осталась вдесятером в финале ЧМ после удаления Энцо
Энцо Фернандес удален с поля на 90+3-й минуте финала ЧМ-2026 против Испании
Сборная Аргентины осталась в меньшинстве в финале чемпионата мира 2026 против Испании.
На 90+3-й минуте хавбек аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
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В конце основного времени поединка Энцо срубил Пау Кубарси. Главный арбитр поединка Славко Винчич без раздумий показал аргентинцу вторую желтую.
Первый горчичник Энцо получил за разговоры с Винчечем на 82-й минуте.
Основное время финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина завершилось со счетом 0:0. Встреча перешла в овертайм.
ФОТО. Сборная Аргентина осталась вдесятером в финале ЧМ после удаления Энцо
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