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Чемпионат мира
20 июля 2026, 00:16 | Обновлено 20 июля 2026, 00:26
648
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ФОТО. Сборная Аргентина осталась вдесятером в финале ЧМ после удаления Энцо

Энцо Фернандес удален с поля на 90+3-й минуте финала ЧМ-2026 против Испании

20 июля 2026, 00:16 | Обновлено 20 июля 2026, 00:26
648
0
ФОТО. Сборная Аргентина осталась вдесятером в финале ЧМ после удаления Энцо
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Аргентины осталась в меньшинстве в финале чемпионата мира 2026 против Испании.

На 90+3-й минуте хавбек аргентинцев Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

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В конце основного времени поединка Энцо срубил Пау Кубарси. Главный арбитр поединка Славко Винчич без раздумий показал аргентинцу вторую желтую.

Первый горчичник Энцо получил за разговоры с Винчечем на 82-й минуте.

Основное время финала ЧМ-2026 Испания – Аргентина завершилось со счетом 0:0. Встреча перешла в овертайм.

ФОТО. Сборная Аргентина осталась вдесятером в финале ЧМ после удаления Энцо

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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