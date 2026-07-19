ФОТО. Футбольные фанаты высмеяли места за $1 млн на финале ЧМ

В соцсетях завирусились фотографии эксклюзивных мест у самого поля на финале чемпионата мира между Аргентиной и Испанией.

По данным американского журналиста Алекса Сильвермана, стоимость одного такого места от hospitality-провайдера On Location достигала одного миллиона долларов. Болельщикам предложили мягкие кресла в нескольких метрах от футболистов и выдали шляпы от солнца.

Однако фанаты обратили внимание на неудачный угол обзора: из-за слишком низкого расположения кресел с них сложно следить за событиями на противоположной части поля.

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«В стоимость билета хороший обзор не входит», – пошутил один из пользователей.

«Платить миллион за место у поля – очень американская идея. Любой футбольный болельщик знает, что это один из худших ракурсов», – написал другой фанат.

Снимки быстро разошлись по сети и вызвали новую волну обсуждений рекордных цен на билеты чемпионата мира в США.