Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэйн РУНИ: «Это просто дерьмо»
Чемпионат мира
19 июля 2026, 23:44 |
1248
0

Уэйн РУНИ: «Это просто дерьмо»

Бывший нападающий сборной Англии высказался по поводу шоу в перерыве финала ЧМ-2026

19 июля 2026, 23:44 |
1248
0
Уэйн РУНИ: «Это просто дерьмо»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о шоу, прошедшем в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной:

«Что мне больше всего запомнилось из шоу во время перерыва? То, что оно закончилось. Мне нравятся многие из этих исполнителей по отдельности, но это шоу было просто дерьмом».

В перерыве финала ЧМ-2026 выступили Мадонна, BTS, Джастин Бибер, Шакира и другие известные артисты.

Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной завершился нулевой ничьей.

Аргентина является действующим чемпионом мира. Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.

По теме:
ВИДЕО. Ферран Торрес забил в ворота Аргентины на 106-й мин финала ЧМ-2026
ФОТО. Испания забила Аргентине на 96-й мин, но гол отменили. Что произошло?
«Просто остановитесь». Речь Тома Круза перед финалом ЧМ озадачила фанов
Уэйн Руни сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу Испания - Аргентина
Дмитрий Вус Источник: BBC
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Бокс | 19 июля 2026, 09:12 3
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»
Александр УСИК: «Этот боксер победил бы меня, я у него не выиграю»

Украинец выделил легендарного Али

ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026
Футбол | 19 июля 2026, 23:43 0
ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026
ФОТО. Мадонна, BTS, Бибер, Шакира: большое шоу в перерыве финала ЧМ-2026

В перерыве матча Испании и Аргентины на Метлайф-стэдиум выступили суперзвезды

Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Футбол | 19.07.2026, 07:17
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Мбаппе выступил с заявлением после матча Англия – Франция на ЧМ-2026
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Футбол | 19.07.2026, 02:04
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Футбол | 19.07.2026, 20:52
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Мирон Маркевич дал прогноз на финал чемпионата мира Испания – Аргентина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
Динамо получило предложение в размере 15 млн евро. Суркис принял решение
18.07.2026, 10:33 20
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
18.07.2026, 07:59 8
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
Таблица Лиги наций по волейболу. Как Украина может выйти в плей-офф?
18.07.2026, 10:45 5
Волейбол
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
Боксер, который поставил на место Гассиева, решил сразиться с Усиком
19.07.2026, 07:17 3
Бокс
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
В Динамо дали официальный ответ Шахтеру
19.07.2026, 08:13 84
Футбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 10
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
Усик выступил с важным заявлением о Ломаченко
19.07.2026, 09:35 2
Бокс
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
Мудрик проиграл суд, активы футболиста сборной Украины арестованы
18.07.2026, 10:57 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем