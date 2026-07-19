Уэйн РУНИ: «Это просто дерьмо»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о шоу, прошедшем в перерыве финального матча чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной:

«Что мне больше всего запомнилось из шоу во время перерыва? То, что оно закончилось. Мне нравятся многие из этих исполнителей по отдельности, но это шоу было просто дерьмом».

В перерыве финала ЧМ-2026 выступили Мадонна, BTS, Джастин Бибер, Шакира и другие известные артисты.

Первый тайм финала чемпионата мира 2026 года между Испанией и Аргентиной завершился нулевой ничьей.

Аргентина является действующим чемпионом мира. Испания выигрывала чемпионат мира в 2010 году.