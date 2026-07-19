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Чемпионат мира
19 июля 2026, 19:06 |
270
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Сколько ждать первого гола в финале ЧМ?

В большинстве случаев счет в решающих матчах открывался в первом тайме

19 июля 2026, 19:06 |
270
1 Comments
Сколько ждать первого гола в финале ЧМ?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ответ на вопрос, стоящий в заголовке, таков: как правило, не более 45 минут. 14 раз счет в решающих матчах открывался именно в первом тайме (причем наиболее часто – в стартовые 15 минут), в четырех случаях – во втором, в двух – в овертайме. Исключением из всех правил стал чемпионат мира-1994, когда болельщики голов так и не дождались: ни в основное время игры, ни в дополнительное.

Стоит отметить, что преимущество команд, которые повели в счете, вопреки среднестатистическим стандартам было не столь уж значительным – 11 побед при 7 поражениях. Дважды, пропустив первыми, выиграли бразильцы и немцы, по разу – англичане, итальянцы и французы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 1
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Перший мундіаль що побачив, в 1994 році, виявляється із найменш результативним фіналом. Виходить все таки в фіналах команди хочуть вирішити питання переможця як раніше. І два перших голи - в овертаймах також дуже мало.
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