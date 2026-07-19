Сколько ждать первого гола в финале ЧМ?

Ответ на вопрос, стоящий в заголовке, таков: как правило, не более 45 минут. 14 раз счет в решающих матчах открывался именно в первом тайме (причем наиболее часто – в стартовые 15 минут), в четырех случаях – во втором, в двух – в овертайме. Исключением из всех правил стал чемпионат мира-1994, когда болельщики голов так и не дождались: ни в основное время игры, ни в дополнительное.

Стоит отметить, что преимущество команд, которые повели в счете, вопреки среднестатистическим стандартам было не столь уж значительным – 11 побед при 7 поражениях. Дважды, пропустив первыми, выиграли бразильцы и немцы, по разу – англичане, итальянцы и французы.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ