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  4. ВИДЕО. Реакция Тухеля и Дешама на безумие в матче за третье место ЧМ
Чемпионат мира
19 июля 2026, 18:38 |
251
0

ВИДЕО. Реакция Тухеля и Дешама на безумие в матче за третье место ЧМ

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19 июля 2026, 18:38 |
251
0
ВИДЕО. Реакция Тухеля и Дешама на безумие в матче за третье место ЧМ
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19 июля сборные Франции и Англии провели фантастический матч за третье место на ЧМ-2026.

Всего в матче было забито 10 мячей, а победу одержала Англия — 6:4.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После финального свистка главные тренеры команд не сдерживали эмоций.

Дидье Дешам признался, что устроил разнос в раздевалке после катастрофического первого тайма, и трогательно попрощался со сборной Франции, подведя итоги своей многолетней работы.

Томас Тухель, в свою очередь, рассказал о колоссальном пути, который прошла сборная Англии, и объяснил, почему историческая медаль не может полностью заглушить боль от того, что команда не вышла в финал.

ВИДЕО. Реакция Тухеля и Дешама на сумасшедшие события в матче за третье место ЧМ

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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