ВИДЕО. Реакция Тухеля и Дешама на безумие в матче за третье место ЧМ
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19 июля сборные Франции и Англии провели фантастический матч за третье место на ЧМ-2026.
Всего в матче было забито 10 мячей, а победу одержала Англия — 6:4.
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После финального свистка главные тренеры команд не сдерживали эмоций.
Дидье Дешам признался, что устроил разнос в раздевалке после катастрофического первого тайма, и трогательно попрощался со сборной Франции, подведя итоги своей многолетней работы.
Томас Тухель, в свою очередь, рассказал о колоссальном пути, который прошла сборная Англии, и объяснил, почему историческая медаль не может полностью заглушить боль от того, что команда не вышла в финал.
ВИДЕО. Реакция Тухеля и Дешама на сумасшедшие события в матче за третье место ЧМ
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