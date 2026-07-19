Будет ли трансфер? Игрок Карпат уже тренируется с Левым Берегом

Главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь рассказал о трансферах новичка УПЛ.

– Этим летом «Левый Берег» является одним из самых активных клубов УПЛ на трансферном рынке. Насколько вы довольны комплектованием команды? Стоит ли еще ожидать новичков до старта сезона?

– Я бы не сказал, что мы самые активные на трансферном рынке. Пока что подписали только одного футболиста. А ушли от нас те исполнители, которые в прошлом сезоне имели дефицит игровой практики. Они решили искать команды, где будут получать больше игрового времени.

– Вы говорите, что пока у вас только одно подписание. Но сегодня сыграли Игнатенко и Бондаренко. Каков их статус сейчас? Кто уже является футболистом «Левого Берега», а кто пока только претендует на контракт?

– Когда я сказал, что подписали одного футболиста, то имел в виду полевого игрока. Игнатенко, конечно, также является нашим новичком.

– Сегодня на трибуне был Илья Квасница. Означает ли это, что его переход в «Левый Берег» уже находится на финальной стадии?

– Он уже провел с нами две тренировки. Но пока что у него действует контракт с другим клубом. Посмотрим, какими будут требования.

– Проясните, пожалуйста, ситуацию с Владиславом Калитвинцевым, которого называли потенциальным новичком «Левого Берега»?

– С Калитвинцевым мы не договорились.

– Вокруг Назария Воробчака и Сиднея в последнее время появилось немало трансферных слухов. Есть ли сейчас реальный интерес к этим футболистам, и насколько вероятно, что они останутся в «Левом Береге»?

– Сидней и Воробчак на месте. Думаю, оба останутся, потому что они нам нужны.