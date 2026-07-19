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  4. Испания – Аргентина. Прогноз Александра Шовковского на финал ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июля 2026, 14:45 |
433
0

Испания – Аргентина. Прогноз Александра Шовковского на финал ЧМ-2026

Экс-игрок и тренер Динамо, амбассадор betking – о предстоящем решающем поединке

19 июля 2026, 14:45 |
433
0
Испания – Аргентина. Прогноз Александра Шовковского на финал ЧМ-2026
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Невероятный футбольный марафон, растянувшийся почти на половину лета, завершается в эти выходные финалом между сборными Испании и Аргентины – лучшими командами Европы и Южной Америки соответственно. Отмененная Финалиссима удивительным образом словно перенеслась на экватор 2026 года.

Еще более фантастическая история с фотографией Лионеля Месси, купающего Ламина Ямаля, имя которого состоит из первых букв имени и фамилии аргентинца. Снимок был сделан 19 лет назад, оба футболиста играли под 19-м номером, а финал состоится 19-го числа. Нумерология на зависть Роберто Мартинесу с его «учителем» Раймоном Доменеком.

Но все же первую скрипку в сборной Испании играет не Ямаль, а более скромный Родри, который доминирует в центре поля, собирает почти все подборы и великолепно действует под давлением. Игра команды – отлаженный на все 100% механизм, который лишь однажды дал сбой на этом чемпионате мира, когда бельгийцы сумели забить Испании. Команда Луиса де ла Фуэнте уверенно выиграла группу, а в плей-офф достаточно спокойно прошла Австрию (3:0), а затем сильных соперников – Португалию (1:0), Бельгию (2:1) и Францию (2:0). Серия из 37 матчей без поражений вызывает только безграничное уважение.

Александр Шовковский – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, 14-кратный чемпион Украины и один раз привел Динамо к чемпионству Украины как главный тренер, 11-кратный обладатель Кубка Украины, 9-кратный лучший вратарь Украины.

На групповом этапе сборная Аргентины спокойно решила все вопросы благодаря голам Лионеля Месси, а затем началась настоящая драматургия: овертаймы и вырванные победы в концовках основного времени (12 из 19 голов на турнире подопечные Лионеля Скалони забили после 75-й минуты). Соперники Аргентины в плей-офф были не столь сильными, однако Кабо-Верде и Швейцарию удалось дожать лишь в дополнительное время, а Египет и Англия были пройдены не без доли удачи и благодаря невероятному давлению на оборону соперников в концовках матчей.

Особняком стоит фигура Лионеля Месси, без которого южноамериканцы давно отправились бы домой. Главный «пешеход» турнира при этом является его лучшим бомбардиром, забивая в среднем чуть больше гола за матч. Страшно представить, что было бы, окажись он на 5–10 лет моложе.

Аргентина забивает по два-три гола за матч, и даже сверхнадежной обороне Испании в финале придется непросто. Но все же европейская команда выглядит фаворитом этой пары за счет более слаженной игры. Финалы чемпионатов мира часто получаются малорезультативными, хотя последние крупные турниры приучили нас к иному. На этот раз жду, что Испания будет играть первым номером и сумеет забить Эмилиано Мартинесу, но и Аргентина, на мой взгляд, без гола с поля не уйдет.

Мой выбор, «выбор СаШо» – победа Испании c голами обеих команд за 5.50 на betking.

Прогноз Александра Шовковского
Испания
19 июля 2026 -
22:00
Аргентина
Победа Испании + обе забьют 5.50 Сделать ставку Лицензия: КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Александр Шовковский
Александр Шовковский Sport.ua
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