Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Испания – Аргентина, финал
Другие новости
19 июля 2026, 05:05 | Обновлено 19 июля 2026, 05:41
594
0

Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Испания – Аргентина, финал

Встреча начнется 19 июля в 22:00 по Киеву

19 июля 2026, 05:05 | Обновлено 19 июля 2026, 05:41
594
0
Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Испания – Аргентина, финал
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Мировой футбольный турнир — событие, которого мы ждали 4 года. Это лето большой игры и букмекерский бренд GGBET встречает его со всем, что любит настоящий фан: глубокой линией, одними из лучших коэффициентов и атмосферой праздника! Включай матчи, лови эмоции, болей с GGBET!

19 июля, состоится финал чемпионата мира 2026 года, где за титул сразятся Испания – Аргентина. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Испания

«Красная фурия» на этом турнире всем напомнила, что является одной из лучших мире, при этом не имеет звездного состава, при этом игроки высочайшего уровня. Испанцам понадобилось время для разгона, они расписали нулевую ничью с Кабо-Верде, не сумев взломать оборону скромной и крепкой команды. Далее разгромили Саудовскую Аравию – 4:0 и обыграли Уругвай, так они выиграли свой квартет.

В 1/16 финала команда легко одолела Австрию со счетом 3:0, далее была тяжелая победа над Португалией – 1:0, с голом Мерино в компенсированное время. С Бельгией тоже было нелегко, здесь тот же Мерино забил решающий мяч в концовке – 2:1.

В полуфинале подопечные Де ла Фуэнте смогли пройти мощную Францию, сумев полностью нейтрализовать невероятную атаку соперника. Главной звездой Испании считают Ямаля, хотя такого успеха удалось добиться благодаря командной игре и организации.

Аргентина

«Бело-голубые» приехали на турнир, в качестве чемпионов мира, они могут стать третьей сборной, который возьмут почетный титул дважды кряду, раньше это делали Италия и Бразилия.

Хоть у аргентинцев и хороший состав, не верилось, что они способны дойти до решающего матча. Не было проблем на групповой стадии: одолели Алжир – 3:0, Австрию – 2:0 и Иорданию – 3:1.

Невероятно сложно было в плей-офф, только в овертайме прошли Кабо-Верде – 3:2. С Египтом уступали 0:2, но выиграли 3:2, при сомнительном судействе. Против Швейцарии снова пришлось играть овертайм, где Аргентина вырвала победу со счетом 3:1.

В полуфинале подопечные Скалони пропустили на старте второго тайма, но потом мобилизовались, создали много опасных моментов и смогли вырвать победу со счетом 2:1. Невероятно выглядит Лео Месси, на его счету уже 8 голов и 4 результативные передачи, вполне реально, что он получит еще один «золотой мяч», в случае триумфа.

Личные встречи

Соперники пересекались 14 раз, в 13 случаях игры были товарищескими. У команд паритет, по 6 побед и две ничьи, единственный матч на чемпионатах мира в 1966 году на групповой стадии выиграли аргентинцы – 2:1.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.25 для Испании и 3.60 для Аргентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

В такой битве минимальное преимущество букмекеры отдают испанцам, хотя здесь сложно кому-то отдать предпочтение. Аргентинцы имеют больше опыта, а вот организация лучше у европейской сборной. Мотивация будет зашкаливать, но боязнь ошибки будет высокой. Мессии компания на этом турнире выбирались из многих сложных ситуаций, рискну поставить на то, что аргентинцы возьмут титул за 2,34.

Прогноз Sport.ua
Испания
19 июля 2026 -
22:00
Аргентина
Аргентина выиграет трофей 2.34 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Где смотреть онлайн финал чемпионата мира 2026 Испания – Аргентина
Игрок сборной Франции раскритиковал партнеров: «Позорно»
Томас Тухель прокомментировал бешеную игру с Францией, подарившую 10 голов
сборная Испании по футболу сборная Аргентины по футболу Испания - Аргентина ЧМ-2026 по футболу прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(38)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ
Футбол | 19 июля 2026, 05:39 0
Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ
Рекорд Реала. Игроки клуба вошли в историю по количеству голов на ЧМ

Реал стал первым клубом, игроки которого суммарно забили 20+ голов в одном розыгрыше ЧМ

Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Футбол | 18 июля 2026, 10:13 28
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами
Цыганков покидает Ла Лигу. Виктор выбирает между двумя клубами

На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»

Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Футбол | 19.07.2026, 02:04
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Сумасшедшая результативность. Англия победила Францию
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Бокс | 18.07.2026, 09:46
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Джошуа назвал место Усика в рейтинге лучших боксеров планеты
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Бокс | 18.07.2026, 07:59
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Усик выступил с заявлением о будущем. Громкий бой за титул чемпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
17.07.2026, 06:22 1
Бокс
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
17.07.2026, 08:13 17
Футбол
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
17.07.2026, 06:23 7
Футбол
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
Турнирная таблица Лиги наций. Где Украина после матча с Турцией
17.07.2026, 20:05 6
Волейбол
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
Известно, почему Ткаченко не тренирует Усика. Возникла серьезная проблема
18.07.2026, 06:12 1
Бокс
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
Лидер сменился! Рейтинг Золотого мяча перед финалом ЧМ-2026
18.07.2026, 09:06 28
Футбол
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
Плотницкий объяснил обидное поражение Украины от Турции в Лиге наций
18.07.2026, 08:43 16
Волейбол
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
В Динамо пришло официальное письмо. Суркис получил предложение о трансфере
18.07.2026, 04:32 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем