Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Испания – Аргентина, финал

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19 июля, состоится финал чемпионата мира 2026 года, где за титул сразятся Испания – Аргентина. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Испания

«Красная фурия» на этом турнире всем напомнила, что является одной из лучших мире, при этом не имеет звездного состава, при этом игроки высочайшего уровня. Испанцам понадобилось время для разгона, они расписали нулевую ничью с Кабо-Верде, не сумев взломать оборону скромной и крепкой команды. Далее разгромили Саудовскую Аравию – 4:0 и обыграли Уругвай, так они выиграли свой квартет.

В 1/16 финала команда легко одолела Австрию со счетом 3:0, далее была тяжелая победа над Португалией – 1:0, с голом Мерино в компенсированное время. С Бельгией тоже было нелегко, здесь тот же Мерино забил решающий мяч в концовке – 2:1.

В полуфинале подопечные Де ла Фуэнте смогли пройти мощную Францию, сумев полностью нейтрализовать невероятную атаку соперника. Главной звездой Испании считают Ямаля, хотя такого успеха удалось добиться благодаря командной игре и организации.

Аргентина

«Бело-голубые» приехали на турнир, в качестве чемпионов мира, они могут стать третьей сборной, который возьмут почетный титул дважды кряду, раньше это делали Италия и Бразилия.

Хоть у аргентинцев и хороший состав, не верилось, что они способны дойти до решающего матча. Не было проблем на групповой стадии: одолели Алжир – 3:0, Австрию – 2:0 и Иорданию – 3:1.

Невероятно сложно было в плей-офф, только в овертайме прошли Кабо-Верде – 3:2. С Египтом уступали 0:2, но выиграли 3:2, при сомнительном судействе. Против Швейцарии снова пришлось играть овертайм, где Аргентина вырвала победу со счетом 3:1.

В полуфинале подопечные Скалони пропустили на старте второго тайма, но потом мобилизовались, создали много опасных моментов и смогли вырвать победу со счетом 2:1. Невероятно выглядит Лео Месси, на его счету уже 8 голов и 4 результативные передачи, вполне реально, что он получит еще один «золотой мяч», в случае триумфа.

Личные встречи

Соперники пересекались 14 раз, в 13 случаях игры были товарищескими. У команд паритет, по 6 побед и две ничьи, единственный матч на чемпионатах мира в 1966 году на групповой стадии выиграли аргентинцы – 2:1.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2.25 для Испании и 3.60 для Аргентины. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

В такой битве минимальное преимущество букмекеры отдают испанцам, хотя здесь сложно кому-то отдать предпочтение. Аргентинцы имеют больше опыта, а вот организация лучше у европейской сборной. Мотивация будет зашкаливать, но боязнь ошибки будет высокой. Мессии компания на этом турнире выбирались из многих сложных ситуаций, рискну поставить на то, что аргентинцы возьмут титул за 2,34.