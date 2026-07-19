Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором дубля в матче за 3-е место против Англии на ЧМ-2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Килиан сначала вернул французов в игру, а затем приблизил к ничьей.

Первый гол Мбаппе пришелся на 48-ю минуту, в то время как второй – на 66-ю.

После двух голов Килиана сборная Франции близка к камбэку – 3:4.

Кроме того, Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира: на его счету 22 гола, у Лионеля Месси – 21.

ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Англии