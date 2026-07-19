Чемпионат мира19 июля 2026, 01:37 | Обновлено 19 июля 2026, 01:39
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ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Англии
Французы близки к спасению
19 июля 2026, 01:37 | Обновлено 19 июля 2026, 01:39
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором дубля в матче за 3-е место против Англии на ЧМ-2026.
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Килиан сначала вернул французов в игру, а затем приблизил к ничьей.
Первый гол Мбаппе пришелся на 48-ю минуту, в то время как второй – на 66-ю.
После двух голов Килиана сборная Франции близка к камбэку – 3:4.
Кроме того, Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира: на его счету 22 гола, у Лионеля Месси – 21.
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