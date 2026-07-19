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Чемпионат мира
19 июля 2026, 01:37 | Обновлено 19 июля 2026, 01:39
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0

ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Англии

Французы близки к спасению

19 июля 2026, 01:37 | Обновлено 19 июля 2026, 01:39
201
0
ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал автором дубля в матче за 3-е место против Англии на ЧМ-2026.

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Килиан сначала вернул французов в игру, а затем приблизил к ничьей.

Первый гол Мбаппе пришелся на 48-ю минуту, в то время как второй – на 66-ю.

После двух голов Килиана сборная Франции близка к камбэку – 3:4.

Кроме того, Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира: на его счету 22 гола, у Лионеля Месси – 21.

ВИДЕО. Как Килиан Мбаппе оформил дубль в ворота Англии

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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