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19 июля 2026, 01:08 | Обновлено 19 июля 2026, 01:12
678
0

ФОТО. «Это безумие». Месси отреагировал на легендарный снимок с Ямалем

Через 19 лет герои знаменитой фотографии встретятся в финале чемпионата мира

19 июля 2026, 01:08 | Обновлено 19 июля 2026, 01:12
678
0
ФОТО. «Это безумие». Месси отреагировал на легендарный снимок с Ямалем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал легендарную фотографию, на которой он держит на руках и купает шестимесячного Ламина Ямаля.

Об этом аргентинца спросил Том Брэди во время Fanatics Fest в Нью-Йорке.

«Это безумная фотография. Тогда он был младенцем, а теперь мы сыграем друг против друга. Желаю ему удачи», – сказал Месси.

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Аргентинец также назвал Ямаля одним из лучших футболистов мира и отметил, что у 19-летнего игрока большое будущее.

Снимок сделал фотограф Жоан Монфорт в сентябре 2007 года на «Камп Ноу». Фотосессия проходила для благотворительного календаря, организованного изданием Sport совместно с UNICEF.

Фотография стала вирусной во время Евро-2024. Теперь история получила невероятное продолжение: 39-летний Месси и 19-летний Ямаль сыграют друг против друга в финале ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией.

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Максим Лапченко Источник: Associated Press
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