ФОТО. «Это безумие». Месси отреагировал на легендарный снимок с Ямалем
Через 19 лет герои знаменитой фотографии встретятся в финале чемпионата мира
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал легендарную фотографию, на которой он держит на руках и купает шестимесячного Ламина Ямаля.
Об этом аргентинца спросил Том Брэди во время Fanatics Fest в Нью-Йорке.
«Это безумная фотография. Тогда он был младенцем, а теперь мы сыграем друг против друга. Желаю ему удачи», – сказал Месси.
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Аргентинец также назвал Ямаля одним из лучших футболистов мира и отметил, что у 19-летнего игрока большое будущее.
Снимок сделал фотограф Жоан Монфорт в сентябре 2007 года на «Камп Ноу». Фотосессия проходила для благотворительного календаря, организованного изданием Sport совместно с UNICEF.
Фотография стала вирусной во время Евро-2024. Теперь история получила невероятное продолжение: 39-летний Месси и 19-летний Ямаль сыграют друг против друга в финале ЧМ-2026 между Аргентиной и Испанией.
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