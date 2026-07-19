Сборная Англии продолжает громить Францию в первом тайме матча за 3-е место на ЧМ-2026.

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Защита французов дала трещину после двух пропущенных мячей, поэтому англичане решили не останавливаться.

Провал Франции в обороне привел к быстрой атаке Англии. Первым забить мог Маркус Рэшфорд, но Майк Меньян совершил сейв.

В том эпизоде Меньян покинул ворота, а защитники не успели вернуться. Мяч подхватил Букайо Сака, который и вколотил его в пустые ворота.

Для Букайо этот гол стал первым на ЧМ-2026, поскольку ранее Томас Тухель не особо доверял вингеру.

ВИДЕО. Провал Франции. Англия довела до разгрома: третий мяч забил Сака