Владимир БАЕНКО: «Мы должны двигаться в Европу»

Генеральный директор криворожского «Кривбасса» Владимир Баенко высказался по поводу изменений в лимите на легионеров.

– Действительно ли у клубов УПЛ есть инициатива переголосовать решение о новом лимите на легионеров, которое сами клубы и приняли несколько недель назад?

– Насколько я знаю, поступило письмо о том, что 22 июля состоится собрание, на котором мы будем обсуждать три вопроса: количество легионеров, количество украинцев на поле и ещё один коммерческий вопрос.

– При этом исполком УАФ уже утвердил регламент на основе предыдущего решения. Почему сейчас клубы решили переголосовать? Какова конкретно мотивация вашего клуба?

– Любое заседание клубов УПЛ проходит под запись. Эти записи можно запросить. Все клубы проголосовали за регламент, в котором указано, что лимита на футболистов, имеющих европейский паспорт, – в соответствии с Соглашением об ассоциации Украины с Европейским Союзом, – больше нет. Они не будут считаться легионерами. Регламент был принят.

Сейчас некоторые клубы пытаются изменить то, за что они ранее проголосовали. Это же даже звучит абсурдно. О каком будущем этой лиги можно говорить, если две недели назад все приняли одно решение, а через две недели собирают подписи, чтобы всё отменить. В следующий раз, если кому-то снова что-то не понравится, мы тоже будем собираться и переголосовывать по каждому поводу? Это во-первых.

Во-вторых, этот регламент уже направлен в УАФ. Ознакомившись с документом, там решили оставить трех украинцев в основном составе на поле одновременно, а один футболист с европейским паспортом не будет считаться легионером. Получается: «3 украинца + 1 с европейским паспортом + 7 футболистов с любым другим гражданством». А за что мы сейчас должны голосовать? Решение исполкома УАФ уже принято. Если мы будем собираться каждую неделю по запросу какого-то клуба или каких-то клубов, мы же никогда не начнём чемпионат.

До старта сезона осталось две недели, клубы завершают трансферные кампании. Имея на руках этот документ и понимая правила игры, менеджмент строил свою трансферную политику. Как теперь можно отменить то, что уже утверждено? На этой неделе мы соберемся, проголосуем за одно, на следующей решим что-то другое — и что? Может, тогда некоторым клубам вообще не выступать, или, наоборот, выступать в другой лиге? Это позиция нашего клуба в целом, нашего президента, и это также моя личная точка зрения.

Есть принятые нормы, и есть судебная практика, которая будет использована, если этот пункт регламента будет противоречить Соглашению об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Я считаю, что после того, как этот регламент будет принят и не изменен, то через судебные инстанции этот пункт будет отменен, потому что он нарушает права европейских граждан в Украине. Там четко прописано, что любая дискриминация украинцев в Европе или европейцев в Украине противоречит Соглашению об ассоциации Украины с Европой, равно как и Европы с Украиной.

Этот документ был подписан уже давно. Если некоторые наши деятели не учитывают этот фактор — это уже их проблемы. У нас нет никаких правовых оснований вводить ограничения для граждан Евросоюза. Мы что, хотим нарушить документ, подписанный более 10 лет назад? Это абсурд. Я считаю, что через судебные инстанции мы будем разбираться. Если есть основания — это будет отменено. Мы изучаем этот вопрос очень тщательно.

– Если состоится еще одно голосование, инициированное клубами, какую позицию займет ваш клуб?

– Позиция нашего клуба очень проста — мы должны двигаться в Европу. В Украине идет война. И каждый, кто защищает страну, кто остался здесь, работает на государство и платит налоги, стремится к максимальной евроинтеграции. Мы видим свое будущее в Европе. Но как можно туда стремиться, если мы сами закрываем двери для европейцев?

Как вы хотите поддерживать с ними дружеские и товарищеские отношения? Наше видение четкое и логичное: мы за то, чтобы лимит на легионеров существовал, но граждане Евросоюза не должны под него подпадать. И мы сейчас, имея этот регламент, нарушаем это Соглашение, этот документ. Поэтому мы выступаем за лимит, который не будет распространяться на европейцев. Мы всегда за то, чтобы работать исключительно в правовом поле Украины.