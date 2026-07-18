Нидерланды запретили рекламу букмекера во время чемпионата мира
KSA обнаружил нарушение правил, касающихся образов известных футболистов
Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) обязало онлайн-букмекера TonyBet удалить рекламную кампанию, связанную с чемпионатом мира по футболу, из-за нарушения запрета на использование образов известных спортсменов.
Во время проверки регулятор установил, что в рекламе использовались актеры, которые благодаря форме национальной сборной, номерам на футболках и внешности явно напоминали известных футболистов. В KSA подчеркнули, что запрет распространяется не только на реальных спортсменов, но и на их узнаваемые образы.
TonyBet выполнила требование регулятора и пообещала больше не использовать эту кампанию или аналогичные материалы.
Полиция Таиланда накрыла сеть азартных игр с миллиардным оборотом
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эй-Джей поместил украинца на первую строчку
На украинца претендуют «Нью-Йорк» и «Трабзонспор»