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Азартные игры
18 июля 2026, 12:43 |
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Нидерланды запретили рекламу букмекера во время чемпионата мира

KSA обнаружил нарушение правил, касающихся образов известных футболистов

18 июля 2026, 12:43 |
58
0
Нидерланды запретили рекламу букмекера во время чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) обязало онлайн-букмекера TonyBet удалить рекламную кампанию, связанную с чемпионатом мира по футболу, из-за нарушения запрета на использование образов известных спортсменов.

Во время проверки регулятор установил, что в рекламе использовались актеры, которые благодаря форме национальной сборной, номерам на футболках и внешности явно напоминали известных футболистов. В KSA подчеркнули, что запрет распространяется не только на реальных спортсменов, но и на их узнаваемые образы.

TonyBet выполнила требование регулятора и пообещала больше не использовать эту кампанию или аналогичные материалы.

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Александр Гринник Источник
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