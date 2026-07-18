Нидерланды запретили рекламу букмекера во время чемпионата мира

Управление по азартным играм Нидерландов (KSA) обязало онлайн-букмекера TonyBet удалить рекламную кампанию, связанную с чемпионатом мира по футболу, из-за нарушения запрета на использование образов известных спортсменов.

Во время проверки регулятор установил, что в рекламе использовались актеры, которые благодаря форме национальной сборной, номерам на футболках и внешности явно напоминали известных футболистов. В KSA подчеркнули, что запрет распространяется не только на реальных спортсменов, но и на их узнаваемые образы.

TonyBet выполнила требование регулятора и пообещала больше не использовать эту кампанию или аналогичные материалы.

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