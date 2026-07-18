Испания – Аргентина. Прогноз Артема Милевского на финал ЧМ-2026

Думаю, лучшая ставка на финал – то, что Испания заберет кубок. В чистую победу за 90 минут я бы не лез, финалы часто переходят в дополнительное время. А вот подстраховаться и взять именно обладателя трофея – то, что нужно.

Главный плюс Испании – стабильность. Их не штормит от матча к матчу. Если испанцы отнимают контроль, соперник может час бегать без мяча. Посмотрите, как они возили французов – это было очень показательно.

Надо сыграть результат? Испанцы тоже это могут. За весь турнир у их ворот почти никто не создал ничего серьезного. Перед финалом это самое важное. Такие матчи выиграют те, кто меньше ошибается.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Аргентина в атаке, конечно, впечатляет. Много забивает, имеет игроков, которые решают все одним прикосновением. Но аргентинцы часто сами себе создают проблемы: отдадут инициативу, то позволят сопернику вернуться в игру, а потом снова начинают все сначала. Против Испании такие штуки будут дорого стоить. Если испанцы поведут в счете, они его уже не отпустят.

Стили тоже разные. Испания умеет истощать соперника. Аргентине же удобнее, когда игра открыта, когда есть место, чтоб показать свою технику. Не думаю, что Испания даст им такую ​​роскошь.

Поэтому многие головы я бы не ждал. Это финал, цена ошибки – космос. Никто не полетит вперед с первых минут. Вполне реальный сценарий, при котором после часа игры будет 0:0 или 1:0, а дальше команды будут думать только о том, как не пропустить.

Вообще не удивлюсь, если игра перейдет в дополнительное время или даже в серию пенальти. Но если брать весь турнир в целом, Испания выглядит более цельной. Она лучше контролирует матчи, надежнее играет в защите и не дарит соперникам подарки.

Поэтому мой выбор – Испания берет трофей. Аргентина не слабее, просто в финале именно хладнокровие и дисциплина решают все. У испанцев, по-моему, этого немного больше.

Испания – чемпион мира: 1,68 на BetKing. Если хочется более рискованного варианта, можно одержать победу Испании в основное время за 2,40.