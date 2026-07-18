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Чемпионат мира
18 июля 2026, 14:55 | Обновлено 18 июля 2026, 15:12
1102
0

Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина

Милей очень суеверный

18 июля 2026, 14:55 | Обновлено 18 июля 2026, 15:12
1102
0
Президент Аргентины отказался приехать на финал ЧМ. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Милей
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Президент Аргентины Хавьер Милей признал, что отклонил предложение приехать на финал чемпионата мира между Аргентиной и Испанией из-за суеверия.

Милей заявил, что с момента вступления в должность все матчи национальной команды смотрел в своей резиденции – и все ключевые встречи за это время команда выиграла.

У президента есть и другие суеверия.

«У меня есть счастливая куртка, в которой я смотрел матч против Швейцарии. Стало жарко – и я ее снял. Нам тут же забили гол. Я снова ее надел и уже не снимал до конца матча», – сказал Милей.

Финал ЧМ-2026 пройдет 19 июля, начало в 22:00.

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сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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