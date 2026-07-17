Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»
Джастин Лонвейк подвел итоги старту в еврокубках
Полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк дал комментарий румынским СМИ после победы над «Университатей» в Лиге Европы.
«Мы знали, что это хорошая команда, мы очень хорошо подготовились. Все ожидали, что мы пройдем дальше. Наша цель – пройти как можно дальше в Лиге Европы.
Ожидал ли я такую атмосферу? Да, было приятно. Особенно в начале игры, была приятная атмосфера, удовольствие. В серии пенальти есть немного удачи, немного психологии, всего понемногу», – заявил Джастин Лонвейк в интервью DigiSport.
«Динамо» через неделю сыграет против ПАОКа.
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