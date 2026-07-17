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  4. Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»
Лига Европы
17 июля 2026, 23:01 |
338
0

Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»

Джастин Лонвейк подвел итоги старту в еврокубках

17 июля 2026, 23:01 |
338
0
Джастин ЛОНВЕЙК: «Мы очень хорошо подготовились»
ФК Динамо. Джастин Лонвейк
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Полузащитник «Динамо» Джастин Лонвейк дал комментарий румынским СМИ после победы над «Университатей» в Лиге Европы.

«Мы знали, что это хорошая команда, мы очень хорошо подготовились. Все ожидали, что мы пройдем дальше. Наша цель – пройти как можно дальше в Лиге Европы.

Ожидал ли я такую атмосферу? Да, было приятно. Особенно в начале игры, была приятная атмосфера, удовольствие. В серии пенальти есть немного удачи, немного психологии, всего понемногу», – заявил Джастин Лонвейк в интервью DigiSport.

«Динамо» через неделю сыграет против ПАОКа.

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Джастин Лонвейк Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Университатя Клуж - Динамо
Руслан Полищук Источник: Prosport.ro
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