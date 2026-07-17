Клуб, который побеждал в чемпионате Португалии, прекратит существование

Португальская «Боавишта» прекратит свое существование из-за финансовых проблем – клуб не смог собрать 55 тысяч евро, чтобы отсрочить начало процедуры банкротства.

Результатом многолетнего кризиса «пантер» стало судебное решение, согласно которому команде необходимо до 31 июля освободить все помещения на стадионе и клубной базе, после чего начнется процедура ликвидации.

«Боавишта» вылетела из Примейры в сезоне 2024/25, но не смогла выступать во втором и третьем дивизионе страны из-за отказа в регистрации. Клуб был вынужден заявиться в округ Порту, где провел всего три матча.

После запрета на регистрацию новых футболистов «пантеры» остались без футбола – последний официальный матч состоялся 17 мая 2025 года против «Ароки», который завершился поражением 1:4.

«Боавишта» была основана в 1903 году и является одним из пяти клубов (после «Порту», «Спортинга», «Бенфики» и «Беленесеша»), который побеждал в чемпионате Португалии.