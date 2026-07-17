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Чемпионат мира
17 июля 2026, 15:59 | Обновлено 17 июля 2026, 16:26
1916
4

Впервые в истории. Победитель ЧМ получит не только трофей и медали

Игроки получат традиционные для американского спорта кольца

17 июля 2026, 15:59 | Обновлено 17 июля 2026, 16:26
1916
4 Comments
Впервые в истории. Победитель ЧМ получит не только трофей и медали
Getty Images/Global Images Ukraine
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Впервые в истории чемпионата мира по футболу победитель получит не только трофей и медали.

Стало известно, что победителю финала между сборными Испании и Аргентины вручат чемпионские перстни.

Вручение перстней является традицией североамериканских чемпионатов – их вручают в НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ и других лигах.

На одной стороне кольца будет трофей чемпионата мира, а на другой – символы страны, которая станет чемпионом.

Финальный матч между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля, начало в 22:00.

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Иван Зинченко Источник: The Athletic
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Комментарии 4
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а похід в білий дім передбачається?
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0
цікаво, а чому не враховували африканські традиції в 2010 році? 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
А вручать будет рыжый писдильщик
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-1
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