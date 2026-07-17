Впервые в истории. Победитель ЧМ получит не только трофей и медали

Впервые в истории чемпионата мира по футболу победитель получит не только трофей и медали.

Стало известно, что победителю финала между сборными Испании и Аргентины вручат чемпионские перстни.

Вручение перстней является традицией североамериканских чемпионатов – их вручают в НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ и других лигах.

На одной стороне кольца будет трофей чемпионата мира, а на другой – символы страны, которая станет чемпионом.

Финальный матч между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля, начало в 22:00.