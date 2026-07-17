Чемпионат мира17 июля 2026, 15:59 | Обновлено 17 июля 2026, 16:26
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Впервые в истории. Победитель ЧМ получит не только трофей и медали
Игроки получат традиционные для американского спорта кольца
17 июля 2026, 15:59 | Обновлено 17 июля 2026, 16:26
1916
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Впервые в истории чемпионата мира по футболу победитель получит не только трофей и медали.
Стало известно, что победителю финала между сборными Испании и Аргентины вручат чемпионские перстни.
Вручение перстней является традицией североамериканских чемпионатов – их вручают в НБА, НФЛ, НХЛ, МЛБ и других лигах.
На одной стороне кольца будет трофей чемпионата мира, а на другой – символы страны, которая станет чемпионом.
Финальный матч между Испанией и Аргентиной пройдет 19 июля, начало в 22:00.
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Комментарии 4
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а похід в білий дім передбачається?
цікаво, а чому не враховували африканські традиції в 2010 році?
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А вручать будет рыжый писдильщик
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