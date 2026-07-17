Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стали известны планы Беседина после завершения карьеры
Украина. Премьер лига
17 июля 2026, 15:19 | Обновлено 17 июля 2026, 15:31
824
3

Стали известны планы Беседина после завершения карьеры

Артем хочет овладеть тренерской профессией

17 июля 2026, 15:19 | Обновлено 17 июля 2026, 15:31
824
3 Comments
Стали известны планы Беседина после завершения карьеры
ФК Динамо Киев. Артем Беседин
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинский нападающий Артем Беседин действительно планирует завершить профессиональную карьеру футболиста, подтверждает «ТаТоТаке».

По информации источника, после завершения карьеры футболиста 30-летний игрок планирует получить образование для дальнейшей тренерской работы.

Последним клубом в карьере Артема Беседина стал чешский «Артис Брно». Также в карьере Беседина были выступления за «Металлист», киевское «Динамо», кипрскую «Омонию» и казахстанский «Ордабасы».

За сборную Украины Артем провел 19 матчей и забил два гола.

По теме:
Оболонь подпишет футболиста Динамо, который не входит в планы Костюка
Харьков ведет переговоры о трансфере украинца, который играет за океаном
Лупашко переманил в чемпионат Польши ключевого игрока сборной Украины U-19
Артем Беседин завершение карьеры тренерские курсы ТаТоТаке
Дмитрий Вус Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Бокс | 17 июля 2026, 06:22 1
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное
Тайсон Фьюри осуществил мечту, победив украинца. Случилось непредвиденное

Британец вспомнил о поединке с Кличко

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский вратарь сменил Польшу на Казахстан
Футбол | 17 июля 2026, 14:54 0
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский вратарь сменил Польшу на Казахстан
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский вратарь сменил Польшу на Казахстан

Богдан Сарнавский стал игроком «Иртыша»

Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Футбол | 17.07.2026, 06:23
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Корзины посева Q3 Лиги Европы. Стали известны возможные соперники Динамо
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Футбол | 17.07.2026, 14:05
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Тухель нашел главную проблему сборной Англии. Обвинил ДНК игроков
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Футбол | 17.07.2026, 08:13
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Жозе МОУРИНЬО: «Это позорная работа. Из-за него Аргентина вышла в финал»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
30 лет,а уже давно никакой,Месси в 40 выходит в финал чемпионата мира и тащит сборную,а рассказывали что он такая звезда 
Ответить
0
А кто знает может как тренер у него попрёт
Ответить
0
Легенда!!
Пора в Дынаму
Ответить
-1
Популярные новости
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
Стал известен соперник Динамо во 2-м раунде квалификации Q2 Лиги Европы
16.07.2026, 23:23 33
Футбол
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
Сабо спрогнозировал счет матча Лиги Европы Университатя – Динамо
16.07.2026, 18:27 38
Футбол
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
Англия – Аргентина – 1:2. Два ассиста Месси и суперкамбек. Видео голов
16.07.2026, 00:50 3
Футбол
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
Костюк объяснил, почему Динамо довело матч с Университатей до пенальти
17.07.2026, 09:32 13
Футбол
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
ИБРАГИМОВИЧ: «Этот человек виноват в поражении Англии от Аргентины»
17.07.2026, 08:48 2
Футбол
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
Университатя – Динамо – 0:0 (2:4). Как потащил Нещерет. Видеообзор матча
17.07.2026, 00:04
Футбол
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
Цыганков согласился покинуть Жирону ради известного испанского клуба
15.07.2026, 17:11 8
Футбол
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
Выгодное предложение Усику: украинцу – деньги, Zuffa – пиар
16.07.2026, 01:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем