Стали известны планы Беседина после завершения карьеры

Украинский нападающий Артем Беседин действительно планирует завершить профессиональную карьеру футболиста, подтверждает «ТаТоТаке».

По информации источника, после завершения карьеры футболиста 30-летний игрок планирует получить образование для дальнейшей тренерской работы.

Последним клубом в карьере Артема Беседина стал чешский «Артис Брно». Также в карьере Беседина были выступления за «Металлист», киевское «Динамо», кипрскую «Омонию» и казахстанский «Ордабасы».

За сборную Украины Артем провел 19 матчей и забил два гола.