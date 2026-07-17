Украина. Премьер лига17 июля 2026, 15:19 | Обновлено 17 июля 2026, 15:31
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Стали известны планы Беседина после завершения карьеры
Артем хочет овладеть тренерской профессией
17 июля 2026, 15:19 | Обновлено 17 июля 2026, 15:31
824
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Украинский нападающий Артем Беседин действительно планирует завершить профессиональную карьеру футболиста, подтверждает «ТаТоТаке».
По информации источника, после завершения карьеры футболиста 30-летний игрок планирует получить образование для дальнейшей тренерской работы.
Последним клубом в карьере Артема Беседина стал чешский «Артис Брно». Также в карьере Беседина были выступления за «Металлист», киевское «Динамо», кипрскую «Омонию» и казахстанский «Ордабасы».
За сборную Украины Артем провел 19 матчей и забил два гола.
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