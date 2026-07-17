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  4. «Невероятные данные». В Жироне оценили уровень украинца
Испания
17 июля 2026, 15:44 |
543
0

«Невероятные данные». В Жироне оценили уровень украинца

Кике Карсель высказался по поводу Александра Пищура

17 июля 2026, 15:44 |
543
0
«Невероятные данные». В Жироне оценили уровень украинца
ФК Жирона. Александр Пищур
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Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель высказался о украинском нападающем, новичке команды Александре Пищуре:

«Александр обладает невероятными физическими данными, которые ещё можно развивать. Ему нужно время на адаптацию. Он станет очень важным игроком, который великолепно завершает атаки обеими ногами. Он сможет очень хорошо адаптироваться ко второму дивизиону Испании».

В сезоне 2025/26 Александр Пищур провёл 36 матчей на клубном уровне, отличившись 5 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 350 тысяч евро.

Ранее Александр Пищур заявил, что не хочет быть Артемом Довбиком.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Жирона
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