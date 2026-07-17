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  4. Раду ДРЭГУШИН: «Я сохраню в своем сердце эти замечательные годы»
Италия
17 июля 2026, 16:18 |
45
0

Раду ДРЭГУШИН: «Я сохраню в своем сердце эти замечательные годы»

Румынский центральный защитник прокомментировал переход в «Фиорентину»

17 июля 2026, 16:18 |
45
0
Раду ДРЭГУШИН: «Я сохраню в своем сердце эти замечательные годы»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Румынский центральный защитник Раду Дрэгушин прокомментировал переход в итальянскую «Фиорентину» из лондонского «Тоттенхэма» на правах аренды:

«Зная директора Паратичи, мне было легко согласиться на предложение «Фиорентины». Над этим не пришлось долго думать. Мне объяснили, что клуб стремится развиваться, и поэтому, повторяю, выбор для меня был простым.

Я благодарю «Тоттенхэм» за то, что он меня воспитал; я навсегда сохраню в сердце те замечательные годы, проведённые с «Тоттенхэмом».

Я познакомился с тренером всего несколько дней назад. Уже во «Фрозиноне» его команда играла в великолепный футбол. Я нашел коллектив, который обладает огромным стремлением к победе и высоким мастерством.

Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился после травмы. Это был тяжелый период, но он помог мне значительно вырасти. Я готов помогать команде. Я хочу оправдать доверие, которое оказало мне руководство клуба».

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Фиорентина Тоттенхэм трансферы аренда игрока трансферы АПЛ трансферы Серии A Раду Дрэгушин
Дмитрий Вус Источник: ФК Фиорентина
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