Раду ДРЭГУШИН: «Я сохраню в своем сердце эти замечательные годы»
Румынский центральный защитник прокомментировал переход в «Фиорентину»
Румынский центральный защитник Раду Дрэгушин прокомментировал переход в итальянскую «Фиорентину» из лондонского «Тоттенхэма» на правах аренды:
«Зная директора Паратичи, мне было легко согласиться на предложение «Фиорентины». Над этим не пришлось долго думать. Мне объяснили, что клуб стремится развиваться, и поэтому, повторяю, выбор для меня был простым.
Я благодарю «Тоттенхэм» за то, что он меня воспитал; я навсегда сохраню в сердце те замечательные годы, проведённые с «Тоттенхэмом».
Я познакомился с тренером всего несколько дней назад. Уже во «Фрозиноне» его команда играла в великолепный футбол. Я нашел коллектив, который обладает огромным стремлением к победе и высоким мастерством.
Я чувствую себя хорошо, полностью восстановился после травмы. Это был тяжелый период, но он помог мне значительно вырасти. Я готов помогать команде. Я хочу оправдать доверие, которое оказало мне руководство клуба».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о матче с румынами
Матч против клуба Университатя Клуж завершился со счетом 0:0, пен. 4:2