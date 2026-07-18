Арсенал определил главную трансферную цель. Может быть рекорд

По информации Sky Sports, главной трансферной целью Арсенала является хавбек Астон Виллы и сборной Англии Морган Роджерс.

Клубы еще не начали переговоры, но лондонцы намерены заполучить игрока до начала сезона АПЛ.

При этом переход Роджерса может стать английским трансферным рекордом. Астон Вилла хочет заполучить за игрока 130 миллионов фунтов, что сделает Роджерса самым дорогим футболистом в истории АПЛ.

23-летний игрок в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 14 голов и сделал 12 ассистов.