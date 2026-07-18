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Англия
18 июля 2026, 13:31 | Обновлено 18 июля 2026, 13:42
459
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Арсенал определил главную трансферную цель. Может быть рекорд

Лондонцы хотят приобрести Моргана Роджерса

18 июля 2026, 13:31 | Обновлено 18 июля 2026, 13:42
459
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Арсенал определил главную трансферную цель. Может быть рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Морган Роджерс
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По информации Sky Sports, главной трансферной целью Арсенала является хавбек Астон Виллы и сборной Англии Морган Роджерс.

Клубы еще не начали переговоры, но лондонцы намерены заполучить игрока до начала сезона АПЛ.

При этом переход Роджерса может стать английским трансферным рекордом. Астон Вилла хочет заполучить за игрока 130 миллионов фунтов, что сделает Роджерса самым дорогим футболистом в истории АПЛ.

23-летний игрок в минувшем сезоне провел 55 матчей, забил 14 голов и сделал 12 ассистов.

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Морган Роджерс Астон Вилла Арсенал Лондон трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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